Православный календарь: стали известны все родительские субботы 2026 года

23 января 2026, 15:00, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Православная церковь опубликовала календарь родительских суббот на 2026 год – дней особого поминовения усопших. В эти даты в храмах совершаются заупокойные богослужения, а верующие молятся не только о своих родственниках, но и обо всех умерших христианах. Священнослужители напоминают: смысл родительских суббот – не в формальных обрядах, а в молитве и памяти, основанных на христианском понимании жизни и смерти.

Родительские субботы – это установленные церковной традицией дни поминовения усопших, которые касаются не только родителей, как может показаться из названия, но и всех родных, близких, предков и тех, за кого больше некому молиться. По учению Церкви, смерть не разрывает духовной связи между живыми и умершими, а молитва остается формой заботы и любви.

Как пояснил диакон храма святителя Луки Крымского в Симферополе отец Илья Колмогорский, Церковь рассматривает эти дни шире, чем просто как памятные даты, пишет "Газета.ru".

«Родительские субботы – это не про формальный долг и не про традицию ради традиции. Это дни, когда Церковь зовет нас к живой, деятельной любви к тем, кто уже не может сам за себя молиться», – отметил он.

В 2026 году в православном календаре предусмотрен ряд особых дней поминовения. Среди них – Вселенская мясопустная родительская суббота 14 февраля, родительские субботы Великого поста 7, 14 и 21 марта, Радоница 21 апреля, Троицкая родительская суббота 30 мая, а также Димитриевская родительская суббота 7 ноября. Отдельно отмечаются дни поминовения усопших воинов 9 мая и жертв гонений на Церковь 30 октября. В ряде епархий также совершается Покровская родительская суббота 10 октября.

Священнослужители подчеркивают, что центральное место в эти дни занимает участие в богослужении. В храмах совершается заупокойная Божественная литургия и панихида, во время которых верующие подают записки с именами усопших. По словам отца Ильи Колмогорского, поминовение на литургии имеет особое значение, поскольку связано с Евхаристией.

Традиционным элементом родительских суббот остается кутья – блюдо из вареных зерен с медом и сухофруктами. Символика кутьи связана с христианской верой в воскресение мертвых и будущую жизнь. Вместе с тем Церковь напоминает, что внешние формы не должны подменять саму молитву.

Посещение кладбищ в родительские субботы не запрещается, однако, как отмечают священнослужители, оно не должно заменять участие в службе. На могилах принято приводить место захоронения в порядок и молиться в тишине, избегая шумных застолий.

«Алкоголь на могилах – это не христианская традиция, а пережиток языческих обычаев. Душе усопшего нужна молитва, а не рюмка водки», – подчеркнул отец Илья Колмогорский.

Также Церковь предостерегает от суеверных практик – оставления еды, сигарет или других предметов на могилах. Родительские субботы, по словам священнослужителей, призваны напоминать не только об ушедших, но и о духовной ответственности живых, о конечности земной жизни и надежде на воскресение.

Как отмечают в Русской православной церкви, в современном ритме жизни родительские субботы остаются редкой возможностью остановиться, вспомнить о своих корнях и осознанно помолиться о тех, кто уже завершил земной путь.