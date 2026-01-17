Какого числа в 2026 году будет православная Пасха и как принято ее отмечать?
Рассказываем, какие традиции и запреты есть у Воскресения Христова
17 января 2026, 08:30, ИА Амител
Пасха – один из самых главных праздников в православии и во всем христианстве. Этот день посвящен знаковому библейскому событию – чудесному воскресению Иисуса Христа. Считается, что торжество знаменует собой неизбежную победу добра над злом.
О том, какого числа Пасха в 2026 году и как принято ее отмечать, – в материале amic.ru.
Когда православные христиане отмечают Пасху в 2026 году?
В 2026-м православные будут отмечать Пасху 12 апреля. Это переходящее торжество, его дата меняется каждый год.
А вот католики отметят Воскресение Господне на неделю раньше – 5 апреля. Даты торжеств отличаются, потому что православная и католическая Церкви живут по разным календарям. Разница между двумя Пасхами может составлять до полутора месяцев.
Как возник светлый праздник Пасхи и чему он посвящен?
Пасха посвящена одному из главных событий в христианстве – чудесному воскресению Иисуса Христа. Но изначально это был совсем другой праздник, который отмечали евреи. Его название звучало немного иначе – Песах, что в переводе с иврита означает "избавление". В этот день еврейский народ праздновал свое избавление от рабства и уход из Египта.
По преданию, Иисус Христос ровно за день до собственной смерти отмечал Песах со своими учениками. Сразу после Тайной Вечери его арестовали – Иуда предал своего учителя. В пятницу Сына Божия распяли на кресте, и около трех часов дня он умер. В тот же день Христа погребли.
Но через два дня Иисус чудесным образом воскрес. Неделю, когда происходили эти знаменательные события, в христианстве называют Страстной. То, что воскресение Христа совпало с Песахом, – случайность. Но именно благодаря этому совпадению праздник превратился в Пасху и обрел совершенно другой смысл.
Теперь это торжество посвящено переходу "от земли к небу", от смерти к вечной жизни. Для верующих Пасха и воскресение Христово – символы неизменной победы добра над злом.
Как принято готовиться к празднованию Пасхи?
Пасхе предшествует Великий пост, отличающийся особой строгостью. На протяжении 48 дней верующие жестко ограничивают себя в еде и отказываются от многих развлечений, а все свободное время проводят в молитве. Предполагается, что это помогает очистить от пагубных страстей тело и душу.
В заключительную неделю поста – Страстную седмицу – верующие вспоминают главные события земной жизни Иисуса Христа. Это предательство Иуды, страшные мучения Сына Божия, смерть на кресте и чудесное воскрешение. В это время Церковь рекомендует сходить в храм, исповедаться и причаститься.
День, когда Иисуса Христа схватили, называют Чистым четвергом. В России одна из его главных традиций – генеральная уборка дома.
В оставшиеся дни Страстной недели можно готовиться непосредственно к Пасхе: покрасить яйца, испечь куличи и заняться прочими предпраздничными делами.
А зачем на Пасху нужно красить яйца?
Эта традиция посвящена одному из произведений раннехристианской культуры. Оно хорошо известно всем верующим, хотя и не вошло в библейский канон. Это история Марии Магдалены, у которой получилось обратить в христианство сурового римского императора Тиберия. Девушка пришла к правителю и сказала, что своими глазами видела воскрешение Иисуса Христа. В подарок она принесла куриное яйцо.
Однако император не поверил Магдалене: он рассмеялся, а затем язвительно произнес:
– Скорее это яйцо станет красным, нежели мертвые оживут!
Но девушка не дрогнула. Лишь протянула Тиберию подарок и сказала:
– Христос воскрес! Я сама видела Его живым!
Насмехаясь, Тиберий принял подношение. Но когда император разжал ладонь, его лицо изменилось: яйцо было красным. Оторопев, правитель воскликнул:
– Воистину Он воскрес!
Отсюда и родилась традиция красить яйца на Пасху. В христианстве этот пасхальный атрибут считается символом жизни. А красный цвет, который называют "каноничным", символизирует всепоглощающую любовь.
История Марии Магдалены породила еще одну традицию. На Пасху принято встречать всех людей со словами "Христос Воскрес!" А тем, в свою очередь, нужно отвечать "Воистину воскрес!"
Что нельзя делать на Пасху?
- Ругаться, ссориться и желать другим зла;
- печалиться и думать о плохом;
- обманывать;
- выполнять тяжелую физическую работу;
- заниматься сексом;
- делать уборку в доме;
- венчаться;
- ходить на кладбище и поминать умерших.
08:40:11 17-01-2026
Когда же ей еще быть, ка не на День Космонавтики!
11:37:24 17-01-2026
Гость (08:40:11 17-01-2026) Когда же ей еще быть, ка не на День Космонавтики! ...
Отличный повод троллить любящих открытки слать!
15:38:00 17-01-2026
Гость (11:37:24 17-01-2026) Отличный повод троллить любящих открытки слать!...
- Гагарин полетел!
- Воистину полетел!
11:50:13 17-01-2026
Родился 7 января,крестился 19 января. А воскрес, когда захотел ? И с такой разницей в днях каждый год ? Кто же всё таки объяснит это чудо ?!
18:40:00 17-01-2026
От слова до лампочки. Понапридумывали праздников.
21:55:04 17-01-2026
Вообще-то бОльшая часть православных церквей празднует и Рождество и Крещение и Воскресение по нынешнему календарю, и лишь мЕньшая придерживается календаря, что отстал от жизни почти на две недели. К примеру, Болгарская православная церковь делает это по новому, а соседняя Сербская - по старому. Ещё одна соседняя с Болгарией - Греческая православная церковь тоже придерживается нового календаря. Но Бог у всех один, и даже главный собор Софии носит имя Александра Невского. Догадываетесь, почему?
