Пасха посвящена одному из главных событий в христианстве – чудесному воскресению Иисуса Христа. Но изначально это был совсем другой праздник, который отмечали евреи. Его название звучало немного иначе – Песах, что в переводе с иврита означает "избавление". В этот день еврейский народ праздновал свое избавление от рабства и уход из Египта.

По преданию, Иисус Христос ровно за день до собственной смерти отмечал Песах со своими учениками. Сразу после Тайной Вечери его арестовали – Иуда предал своего учителя. В пятницу Сына Божия распяли на кресте, и около трех часов дня он умер. В тот же день Христа погребли.

Но через два дня Иисус чудесным образом воскрес. Неделю, когда происходили эти знаменательные события, в христианстве называют Страстной. То, что воскресение Христа совпало с Песахом, – случайность. Но именно благодаря этому совпадению праздник превратился в Пасху и обрел совершенно другой смысл.

Теперь это торжество посвящено переходу "от земли к небу", от смерти к вечной жизни. Для верующих Пасха и воскресение Христово – символы неизменной победы добра над злом.