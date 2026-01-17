НОВОСТИОбщество

Какого числа в 2026 году будет православная Пасха и как принято ее отмечать?

Рассказываем, какие традиции и запреты есть у Воскресения Христова

17 января 2026, 08:30, ИА Амител

Встреча Пасхи в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Встреча Пасхи в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пасха – один из самых главных праздников в православии и во всем христианстве. Этот день посвящен знаковому библейскому событию – чудесному воскресению Иисуса Христа. Считается, что торжество знаменует собой неизбежную победу добра над злом.

О том, какого числа Пасха в 2026 году и как принято ее отмечать, – в материале amic.ru.

1

Когда православные христиане отмечают Пасху в 2026 году?

В 2026-м православные будут отмечать Пасху 12 апреля. Это переходящее торжество, его дата меняется каждый год. 

А вот католики отметят Воскресение Господне на неделю раньше – 5 апреля. Даты торжеств отличаются, потому что православная и католическая Церкви живут по разным календарям. Разница между двумя Пасхами может составлять до полутора месяцев.

2

Как возник светлый праздник Пасхи и чему он посвящен?

Пасха посвящена одному из главных событий в христианстве – чудесному воскресению Иисуса Христа. Но изначально это был совсем другой праздник, который отмечали евреи. Его название звучало немного иначе – Песах, что в переводе с иврита означает "избавление". В этот день еврейский народ праздновал свое избавление от рабства и уход из Египта.

По преданию, Иисус Христос ровно за день до собственной смерти отмечал Песах со своими учениками. Сразу после Тайной Вечери его арестовали – Иуда предал своего учителя. В пятницу Сына Божия распяли на кресте, и около трех часов дня он умер. В тот же день Христа погребли.

Но через два дня Иисус чудесным образом воскрес. Неделю, когда происходили эти знаменательные события, в христианстве называют Страстной. То, что воскресение Христа совпало с Песахом, – случайность. Но именно благодаря этому совпадению праздник превратился в Пасху и обрел совершенно другой смысл.

Теперь это торжество посвящено переходу "от земли к небу", от смерти к вечной жизни. Для верующих Пасха и воскресение Христово – символы неизменной победы добра над злом.

3

Как принято готовиться к празднованию Пасхи?

Пасхе предшествует Великий пост, отличающийся особой строгостью. На протяжении 48 дней верующие жестко ограничивают себя в еде и отказываются от многих развлечений, а все свободное время проводят в молитве. Предполагается, что это помогает очистить от пагубных страстей тело и душу. 

В заключительную неделю поста – Страстную седмицу – верующие вспоминают главные события земной жизни Иисуса Христа. Это предательство Иуды, страшные мучения Сына Божия, смерть на кресте и чудесное воскрешение. В это время Церковь рекомендует сходить в храм, исповедаться и причаститься.

День, когда Иисуса Христа схватили, называют Чистым четвергом. В России одна из его главных традиций – генеральная уборка дома.

В оставшиеся дни Страстной недели можно готовиться непосредственно к Пасхе: покрасить яйца, испечь куличи и заняться прочими предпраздничными делами.

4

А зачем на Пасху нужно красить яйца?

Эта традиция посвящена одному из произведений раннехристианской культуры. Оно хорошо известно всем верующим, хотя и не вошло в библейский канон. Это история Марии Магдалены, у которой получилось обратить в христианство сурового римского императора Тиберия. Девушка пришла к правителю и сказала, что своими глазами видела воскрешение Иисуса Христа. В подарок она принесла куриное яйцо.

Однако император не поверил Магдалене: он рассмеялся, а затем язвительно произнес:

– Скорее это яйцо станет красным, нежели мертвые оживут!

Но девушка не дрогнула. Лишь протянула Тиберию подарок и сказала:

– Христос воскрес! Я сама видела Его живым!

Насмехаясь, Тиберий принял подношение. Но когда император разжал ладонь, его лицо изменилось: яйцо было красным. Оторопев, правитель воскликнул:

– Воистину Он воскрес!

Отсюда и родилась традиция красить яйца на Пасху. В христианстве этот пасхальный атрибут считается символом жизни. А красный цвет, который называют "каноничным", символизирует всепоглощающую любовь.

История Марии Магдалены породила еще одну традицию. На Пасху принято встречать всех людей со словами "Христос Воскрес!" А тем, в свою очередь, нужно отвечать "Воистину воскрес!"

5

Что нельзя делать на Пасху?

  • Ругаться, ссориться и желать другим зла;
  • печалиться и думать о плохом;
  • обманывать;
  • выполнять тяжелую физическую работу;
  • заниматься сексом;
  • делать уборку в доме;
  • венчаться;
  • ходить на кладбище и поминать умерших.
Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

08:40:11 17-01-2026

Когда же ей еще быть, ка не на День Космонавтики!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:24 17-01-2026

Гость (08:40:11 17-01-2026) Когда же ей еще быть, ка не на День Космонавтики! ...
Отличный повод троллить любящих открытки слать!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:00 17-01-2026

Гость (11:37:24 17-01-2026) Отличный повод троллить любящих открытки слать!...
- Гагарин полетел!
- Воистину полетел!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

11:50:13 17-01-2026

Родился 7 января,крестился 19 января. А воскрес, когда захотел ? И с такой разницей в днях каждый год ? Кто же всё таки объяснит это чудо ?!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:40:00 17-01-2026

От слова до лампочки. Понапридумывали праздников.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:55:04 17-01-2026

Вообще-то бОльшая часть православных церквей празднует и Рождество и Крещение и Воскресение по нынешнему календарю, и лишь мЕньшая придерживается календаря, что отстал от жизни почти на две недели. К примеру, Болгарская православная церковь делает это по новому, а соседняя Сербская - по старому. Ещё одна соседняя с Болгарией - Греческая православная церковь тоже придерживается нового календаря. Но Бог у всех один, и даже главный собор Софии носит имя Александра Невского. Догадываетесь, почему?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:55:05 17-01-2026

