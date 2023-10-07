Узнали, как предпочитают проводить выходные дни предприниматели Барнаула

07 октября 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: ArtPhoto_studio на Freepik

Какой отдых россияне считают идеальным, выяснил сервис по поиску работы "Суперджоб". По данным опроса, самый любимый отдых жителей России – выезд на природу, на втором месте – время, проведенное в кругу семьи, на третьем – спорт и прогулки. 8% в выходные готовы спать, и это лучший для них отдых. 7% предпочитают провести время с книгой. Столько же обожают в выходные культурные мероприятия, 6% назвали лучшим отдыхом встречи с друзьями. Редакция Бизнес ФМ Барнаул выяснила у руководителей барнаульских компаний, какой отдых предпочитают они и как мотивируют себя выйти на работу в понедельник.

"Перезагрузка" на природе

Проводить выходные дни на природе и на свежем воздухе старается Юлия Бин – директор рекламно-информационного агентства "Еврозвук". Говорит, что такой отдых лучше всего настраивает на рабочий лад:

"Очень здорово, если получается куда-то выехать – в Белокуриху либо в Горный Алтай. Напитаться энергией солнца, свежего воздуха, гор, это дает прилив новых сил, заряда, хорошего настроения и, конечно, настраивает на новую рабочую неделю".Перезагрузку на природе вместе с семьей предпочитает и руководитель компании "Дар Алтая" торговой марки "Сибирский продукт" Людмила Подколзина:

"У нас большая семья, четверо детей, двое маленьких, мы все выходные проводим с ними. Это воздух, это парки, набережная, если есть возможность, то мы уезжаем в горы. Даже если есть два дня".

Спорт и деньги

Лучший отдых – это спорт, уверен генеральный директор велнес-клуба "Магис Спорт" Владимир Гордейчик. Выходные он предпочитает проводить в кругу семьи, но также уделяет время велопрогулкам. А что касается мотивации для выхода на работу, то уверен – в их сфере трудятся только те, кого мотивировать не приходится. Его сотрудники, говорит предприниматель, идут на встречу с клиентами всегда с удовольствием, и понедельник – не исключение. Владимир отметил также, что его бизнес вырос из хобби, поэтому красивые и спортивные люди – любимая работа, но есть и прямая мотивация – финансовая составляющая:

"Для любого сотрудника, который ходит на работу и для которого это является профессией, зарплата – важный фактор и входит точно в топ-3. Признание, любимая работа, профессия и зарплата. Если что-то из этого выпадает, то тогда человек становится несчастным".

Достижения и признание

Дмитрий Дворядкин, руководитель агентства недвижимости "Династия 24" акцент в мотивации делает на признание.

"Для любого предпринимателя главная мотивация – это его достижения. То есть видеть, как благодаря твоим усилиям меняется мир в лучшую сторону. Ты созидаешь, что-то создаешь и это позволяет мотивироваться идти вперед. А для cотрудников часто мотивацией являются достижения компании, достижения собственника, потому что, как правило, они приходят в компанию на руководителя, основателя и за его идеями идут вперед. Если идеи реализуются, значит, сотрудник мотивирован".То есть выходить на работу после отлично проведенных выходных участники нашего мини-опроса и их сотрудники готовы из-за возможности творчества и самореализации, знакомства с новыми людьми и не последнюю роль играет финансовая составляющая. Ее как мотиватор чаще указывают мужчины.