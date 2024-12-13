Местами дороги скует сильная гололедица

13 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Деревья, покрытые снегом / Фото: Anne Nygård / unsplash.com

В Алтайском крае днем 13 декабря температура воздуха составит -2...-7 градусов. Об этом рассказали синоптики краевого Гидрометцентра.

По краю будет преимущественно без осадков, местами ожидаются метели. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -4...-6 градусов. Преимущественно без осадков. Дороги местами также скует сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.