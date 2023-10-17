"Загнать в мешок". Российские военные на Украине атакуют по всему фронту

Западные эксперты предрекают падение Харькова, российские сообщают о раздорах в рядах ВСУ

17 октября 2023, 14:32, ИА Амител

Фото: mil.ru

Российские войска продвигаются вперед на нескольких участках линии соприкосновения в ходе СВО, сообщило Минобороны РФ. Это может привести как к коренным изменениям в ходе боевых действий, так и к вспышкам военной активности в преддверии зимы. Журналист amic.ru Андрей Магас попробовал понять, являются ли действия ВС РФ началом большого наступления (о чем заявляют западные аналитики) или эта активность носит тактический характер.

"Русские организовали котел"

Одним из первых о продвижении ВС РФ заявил на заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя.

"Вот уже несколько дней, как российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта <...> украинский "контрнаступ" можно уже формально считать законченным", – цитирует дипломата РИА Новости.

Небензя добавил, что "контрнаступ" обошелся ВСУ в несколько десятков тысяч жизней. Причем большинство погибших вовсе не желали воевать. Больше всех повезло тем, кто сдался в плен, – они остались живы, подчеркнул постпред РФ.

Еще 12 октября бывший разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что разрекламированное украинским командованием контрнаступление остановилось, а сами ВСУ попали в котел в Запорожской и Харьковской областях. "Русские загнали их в ловушку. А Киев вместо отхода с позиций посылает подкрепление, что усугубляет положение", – сделал вывод отставной американский военный.

В том, что украинское контрнаступление завершилось, уверен и военный эксперт, полковник в отставке, участник боевых действий Геннадий Алехин.

"Анализ боевых действий показывает, что наступление, или "контрнаступ" ВСУ, завершился, о чем уже заявляли и наш Верховный главнокомандующий, и глава военного ведомства Сергей Шойгу. На мой взгляд, пока такое состояние можно охарактеризовать как активную оборону", – сообщил он amic.ru.Алехин добавил, что активная оборона предусматривает атакующие действия по тем направлениям, где они возможны. Сейчас российские военные оперативно собирают на ряде участков "боевые кулаки" – не слишком крупные, но вполне достаточные для контратак, нанесения ударов.

Собеседник напомнил, что командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский недавно в интервью американским журналистам признал, что ситуация на передовой ухудшается с каждым днем.

"Если человек такого уровня, как Сырский, признал сложное положение, то в реальности дела у ВСУ идут очень плохо", – отметил военный эксперт.

Можно добавить, что начальник украинского главного разведуправления (ГУР) Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде" признал, что "контрнаступ" идет не по графику. "Мы из него выбились", – сказал военачальник. Кстати, в данном интервью он попытался объяснить, каким образом у палестинского движения ХАМАС оказалось украинское вооружение. Нетрудно догадаться, что Буданов обвинил в этом российскую сторону, которая якобы передавала на Ближний Восток трофейное оружие, добытое у ВСУ.

Битва за Авдеевку

Атакующие действия российских военных стали большой неожиданностью для Киева, отмечает британское издание Spectator. "Украина в огне. Русские военные перешли в наступление по всей линии фронта", – констатировала автор материала Светлана Моренец. Она пишет, что одно из главных сражений разворачивается близ населенного пункта Авдеевка, а ВС РФ стремятся "сковать ВСУ" и не допустить подтягивания резервов по всей линии фронта.

Моренец пишет, что украинские военные сообщают о потере ряда важных позиций, а некоторые прямо описывают создавшееся положение как "ад".

Британское издание не зря назвало Авдеевку местом, где происходит одно из важнейших сражений осенней кампании 2023 года. Это город-спутник Донецка, расстояние между населенными пунктами по трассе составляет 21 км, а по прямой – 14 км. Именно Авдеевку, судя по всему, намерены взять под контроль наши военные до начала зимы. В городе остаются около 11 тысяч военнослужащих ВСУ, начиная с 2014 года украинская сторона превращала его в крепость, с территории которой уже девять лет производятся обстрелы Донецка и других населенных пунктов.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, после многомесячных боев линия фронта продвинулась – в районе Авдеевки идет продвижение с двух сторон. "По сути, как мы видим сейчас, происходит образование своеобразного мешка. Уничтожено уже достаточно большое количество и опорных пунктов противника, уничтожены и склады, находящиеся как в самом населенном пункте, так и на Авдеевском коксохимическом заводе", – сообщил он РИА Новости.

По словам Геннадия Алехина, сейчас ВС РФ наносят прицельные бомбовые удары по командным пунктам, складам с оружием, используются ФАБ-500, ФАБ-1500 , тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и другое вооружение.

Кстати, британское издание The Economist признает, что у российской стороны есть все шансы на успех авдеевского наступления, поскольку задействованы значительные силы. В то же время населенный пункт находится в стратегически важном месте, которое "с трех сторон окружено российскими войсками", а его потеря "станет ударом по моральному духу Украины", пишет издание.

Движение на Харьков?

Известный американский военный блогер – бывший советник Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор считает, что скорость продвижения российских военных позволяет им в короткий срок взять под контроль Харьков. "Главный вопрос в том, что собираются предпринять русские. Если бы они хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было сделать в течение нескольких дней", – заявил он каналу Judging Freedom.

Другое важнейшее направление – Купянское, которое считают важнейшим населенным пунктом на пути к тому же Харькову. Активные действия на нем начались еще в сентябре, сообщил Геннадий Алехин. Сейчас украинская сторона занимается организацией там оборонительных линий, спешно формирует отряды территориальной обороны. Но недавно там произошел крупный конфликт между участниками нацистских батальонов (нацбатов), присланными из Западной Украины, и местными участниками теробороны.

"Дело в том, что участников теробороны, преимущественно 45-50-летних местных мужиков, стали отправлять воевать, а нацистов оставлять в тылу. Мужики возмутились, дошло до рукопашных схваток. Вроде конфликт погасить удалось, их вместе отправляют на фронт для затыкания прорех, так сказать. Но вряд ли они помирятся на линии боевого соприкосновения. Ведь в Харьковской области всегда к украинскому нацизму относились очень плохо. Сомнительно, что в условиях боевых действий это слабое единство подразделений удастся сохранить", – рассказал Алехин.Ранее уже в СМИ появлялись сообщения об оттоке иностранных наемников из ВСУ. Алехин сообщил, что очень много уехало поляков.

"Трудно сказать, вызвано это осложнением отношений между Польшей и Украиной или другими обстоятельствами, но поляков практически нет – возможно, единицы где-то еще остались, но прибывавшие организованно ушли. Но прибыли военные из Германии – инструкторы, работающие с техникой для саперов", – рассказал эксперт.Об иностранном участии в конфликте, но уже на стороне России в последнее время много говорят западные СМИ, утверждающие, что в РФ поступили военные грузы из Северной Кореи. Как пишет The New York Times, ссылаясь на представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, контейнеры с вооружением поступили в Россию по железной дороге с 7 сентября по 1 октября. Как известно, визит северокорейского лидера в нашу страну проходил 12-17 сентября. Так что поставки оружия, если верить Кирби, шли до, во время и сразу после этой поездки.

"Мы осуждаем КНДР за предоставление России этой военной техники", – заявил чиновник СНБ.Подводя итог фронтовой активности, Геннадий Алехин констатировал, что ситуация в зоне боевых действий, особенно на Харьковском участке, накаляется с каждым днем. Конечно, широкомасштабного наступления со стороны ВС РФ пока нет.

"Однако наши военные закрепились на новых участках и дальнейшие шаги будет определять командование. Но судя по развитию ситуации на авдеевском направлении, там, видимо, следует ожидать активных боевых действий с нашей стороны. Что это будет – отвлекающий удар, подготовка наступления – сказать трудно. На мой взгляд, это пока прощупывание уязвимых участков обороны противника для организации там более решительных действий", – заключил собеседник.