Презент ко Дню всех влюбленных: "Телефоника" дарит 3D-стикеры каждому посетителю

А еще предлагает огромный выбор электроники

14 февраля 2024, 11:15, ИА Амител erid: LjN8K6QQz

Магазин "Телефоника" / Фото предоставлено компанией

Магазины смартфонов и гаджетов "Телефоника" поздравляют жителей Барнаула с Днем всех влюбленных и дарят 3D*-стикеры всем посетителям магазина по адресу проспект Ленина, 51. С 14 по 18 февраля 2024 года здесь можно бесплатно забрать 3D-стикеры для себя и второй половинки. Их можно наклеить на смартфон, ноутбук, планшет или любой другой гаджет.

В "Телефонике" огромный выбор:

Барнаульцы, воспользовавшиеся акцией, смогут получить экспертную консультацию по технике, узнать, какие смартфоны сейчас популярны и какую модель лучше выбрать для работы/учебы, игр или серфинга в интернете.

В "Телефонике" расскажут, с чего можно начать создание "Умного дома" и какие гаджеты можно добавить, если он уже есть. Также смогут оформить кредит или рассрочку на любой товар.

Магазин "Телефоника" находится на Ленина, 51, между остановками "Площадь Советов" и "Медицинский университет", в шаговой доступности от ЦУМа, ТЦ "Проспект" и зданий сразу трех университетов: АлтГУ, АлтГТУ и АГМУ.

Приходите за покупками в "Телефонику".

*3D ("3Дэ")

ООО "ТЛФ"

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