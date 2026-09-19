Президент оценил новый терминал барнаульского аэропорта

Главе государства рассказали об инфраструктурных проектах, реализованных при поддержке Сбера

19 сентября 2026, 13:10, ИА Амител

Новый терминал барнаульского аэропорта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию авиационной инфраструктуры в режиме видеосвязи оценил обновленные аэровокзальные комплексы в Барнауле и Оренбурге. Проекты были реализованы при содействии Сбера и ВЭБ.РФ с применением механизма "Фабрика проектного финансирования".

Новый терминал

Аэровокзальный комплекс внутренних линий аэропорта Барнаула имени Германа Титова способен обслуживать до 600 пассажиров в час (около 1,15 млн человек в год). Прогнозируется, что к 2030 году пассажиропоток достигнет 850 тыс. человек.

Трехэтажное здание площадью порядка 10 тыс. кв. м включает 13 стоек регистрации (в том числе одну — для негабаритного багажа), две багажные ленты и три телетрапа. В оформлении интерьеров обыграны космические сюжеты и алтайские мотивы. Стоимость проекта — 7,1 млрд рублей, из них 5,1 млрд — синдицированный кредит: вклад Сбера составил 3,6 млрд, ВЭБ.РФ — 1,5 млрд. Возведение терминала шло с сентября 2023 года по июнь 2026-го.

Важный элемент городской среды

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что "Фабрика проектного финансирования" страхует инвесторов от скачков ключевой ставки и позволяет задействовать госсубсидии.

"Всего в рамках "Фабрики" реализуются 43 проекта общей стоимостью 6,7 трлн рублей. Из них восемь проектов модернизации аэропортовой инфраструктуры общей стоимостью более 97 млрд рублей. Семь аэропортов, включая Оренбург и Барнаул, введены в эксплуатацию. Современная аэропортовая инфраструктура — драйвер раскрытия экономического, в том числе туристического, потенциала регионов. Она способствует развитию торговли, сферы услуг и гостиничного бизнеса", — сказал Максим Решетников.

Президент, председатель правления Сбера Герман Греф сообщил, что банк вкладывает средства в совершенствование городской среды и инфраструктурных объектов.

"Мы последовательно инвестируем в развитие городской среды и инфраструктуры, поддерживаем проекты, которые повышают качество жизни и создают новые возможности для людей и экономики", — отметил Греф.

И добавил, что современный аэропорт — важная часть этой среды. Он повышает мобильность, расширяет возможности для бизнеса и туризма, делает регион более открытым и привлекательным для инвестиций.

"Новые аэровокзалы в Оренбурге и Барнауле — масштабные проекты, которые будут работать на развитие регионов многие десятилетия. Сбер уже накопил значительный опыт финансирования строительства и модернизации аэропортовой инфраструктуры, и мы продолжим эту работу вместе с нашими партнерами", — подчеркнул топ-менеджер Сбера.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил, что при поддержке госкорпорации уже работают 20 аэровокзальных комплексов в 19 регионах.

"Это не просто дополнительные площади терминалов — это качественный сервис, рост доступности авиаперелетов, новые возможности для туризма, малого и среднего предпринимательства. Повышается транспортная мобильность людей и связанность страны", — добавил Игорь Шувалов.