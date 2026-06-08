Огромная пробка образовалась на границе России и Казахстана

Причиной пробки стало снижение темпа приема грузовых автомобилей

08 июня 2026, 11:27, ИА Амител

Пробка на границе России и Казахстана / Фото: скриншот видео

Многокилометровая пробка сформировалась на границе России и Казахстана. Видео с автомобильным затором опубликовали в соцсетях 7 июня.

Причиной пробки стало снижение темпа приема грузовых автомобилей сопредельной стороной, сообщили РИА Новости в комитете госдоходов минфина Казахстана.

«В связи с увеличением транспортного потока пропускная способность существующей инфраструктуры не всегда позволяет обеспечить равномерное прохождение транспортных средств, что приводит к образованию очередей», — пишет агентство.

В комитете добавили, что пробка в пункте пропуска формируется обычно после выходных, когда накапливается поток транспорта.

Комментарий ФТС России

Скопление транспортных средств на границе с Казахстаном с работой таможенных органов РФ не было связано. В ведомстве отметили, что ФТС России не проводит таможенный контроль на границе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Арменией. Таможенные органы выполняют дополнительные функции в рамках системы в соответствии с федеральным законом о СПОТ. Проверка кодов осуществляется выборочно, не препятствуя перемещению грузов и транспортных средств, что подтверждается водителями. Более того, первая неделя работы СПОТ показала, что процесс проверки документов занимает до минуты, далее авто свободно следует к месту назначения.