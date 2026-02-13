Логисты раскрыли последствия пробок из фур на границе Казахстана
Усиленные проверки на КПП заметно повлияли на перераспределение грузопотоков
13 февраля 2026, 14:53, ИА Амител
Очереди грузового транспорта на контрольно-пропускных пунктах на границе Казахстана и России осенью 2025 года затронули значительную часть поставок из Китая. По оценке участников рынка, задержки коснулись до четверти потребительского импорта, следующего через территорию республики.
Такую оценку в комментарии "Ленте.ру" озвучил руководитель отдела логистики Сервисной Логистической Компании (СЛК) Алексей Захудалин.
«По нашим оценкам, в ноябре 2025 года на границе с Казахстаном "зависло" от 10 до 25% всего объема потребительского импорта из Китая», — подчеркнул он.
Комментируя ситуацию с пробками из фур на казахстанско-российской границе в период с сентября по ноябрь 2025 года, Захудалин отметил, что доля перевозок через Казахстан может существенно отличаться в зависимости от конкретной логистической компании. По его словам, усиленные проверки на КПП заметно повлияли на перераспределение грузопотоков, из-за чего часть перевозчиков начала активнее использовать альтернативные маршруты.
В свою очередь, генеральный директор транспортно-экспедиторской компании "МТА Групп" Андрей Дмитричев сообщил, что казахстанские власти сохранили жесткий контроль в отношении отдельных категорий товаров. По его словам, речь идет, прежде всего, о грузах двойного назначения, а также об обуви, одежде и микроэлектронике.
«Направление остается рискованным из-за непредсказуемости и потенциальных дополнительных расходов — поэтому его часто ставят в конец при планировании логистики», — отметил Андрей Дмитричев.
14:57:36 13-02-2026
Ни кто не виноват , я так понял
21:32:20 13-02-2026
Как это никто- дедушка Ленин, который передал исконно русские земли- Усть-Каменогорск, Риддер, Зыряновск , в общем все правобережье Иртыша казахам и тем самым лишил Россию прямого сообщения с Китаем на западном участке
12:28:42 14-02-2026
гость-гостю (21:32:20 13-02-2026) Как это никто- дедушка Ленин, который передал исконно рус... А что мешало России 90е годы при отделении казахов пересмотреть границы? Ведь всё равно при распаде СССР границы изменились, этим уже были нарушены хельсинкские соглашения.