Логисты раскрыли последствия пробок из фур на границе Казахстана

Усиленные проверки на КПП заметно повлияли на перераспределение грузопотоков

13 февраля 2026, 14:53, ИА Амител

Очереди грузового транспорта на контрольно-пропускных пунктах на границе Казахстана и России осенью 2025 года затронули значительную часть поставок из Китая. По оценке участников рынка, задержки коснулись до четверти потребительского импорта, следующего через территорию республики.

Такую оценку в комментарии "Ленте.ру" озвучил руководитель отдела логистики Сервисной Логистической Компании (СЛК) Алексей Захудалин.

«По нашим оценкам, в ноябре 2025 года на границе с Казахстаном "зависло" от 10 до 25% всего объема потребительского импорта из Китая», — подчеркнул он.

Комментируя ситуацию с пробками из фур на казахстанско-российской границе в период с сентября по ноябрь 2025 года, Захудалин отметил, что доля перевозок через Казахстан может существенно отличаться в зависимости от конкретной логистической компании. По его словам, усиленные проверки на КПП заметно повлияли на перераспределение грузопотоков, из-за чего часть перевозчиков начала активнее использовать альтернативные маршруты.

В свою очередь, генеральный директор транспортно-экспедиторской компании "МТА Групп" Андрей Дмитричев сообщил, что казахстанские власти сохранили жесткий контроль в отношении отдельных категорий товаров. По его словам, речь идет, прежде всего, о грузах двойного назначения, а также об обуви, одежде и микроэлектронике.