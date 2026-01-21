Приезжего башкортостанца подозревают в краже техники из дома жительницы Бийска

Сотрудники полиции раскрыли кражу бытовой техники из частного дома

21 января 2026, 12:30, ИА Амител

Домушник / Грабитель / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 51-летняя жительница приобской части Бийска. Женщина сообщила, что в ее дом проник неизвестный и похитил телевизор. Ущерб потерпевшая оценила в 13 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний уроженец Республики Башкортостан, который на протяжении нескольких лет проживает в наукограде. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что сдал похищенный телевизор в комиссионный магазин.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

