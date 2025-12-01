Рубцовчанин украл в магазине обувь для ребенка из-за бедности

Мужчина объяснил, что решился на кражу из-за тяжелого материального положения и трудностей в поиске работы

01 декабря 2025, 15:22, ИА Амител

Детская обувь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Житель Рубцовска украл в торговом центре обувь для своей семьи, используя пакеты и камеру хранения. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Мужчина пришел в обувной магазин с пустыми пакетами, положил в них новый рюкзак и несколько пар тапок. Затем убрал "добычу" в камеру хранения на первом этаже ТЦ, вернулся в обувной отдел и похитил оттуда две пары детской обуви.

Во время заседания горожанин признал вину, искренне раскаялся и объяснил, что решился на кражу из-за тяжелого материального положения и трудностей в поиске работы.

«Он выразил глубокое сожаление о случившемся и заверил суд в том, что впредь никогда не пойдет на преступление», – пишет пресс-служба.

Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как раскаяние, возмещение ущерба, наличие маленького ребенка. А также отягчающие – оказывается, это рецидив. Рубцовчанин получил восемь месяцев лишения свободы условно и испытательный срок один год. Он должен будет постоянно отмечаться в госоргане и уведомить о смене места жительства.

«Мировой судья обращает внимание, что материальные трудности не оправдывают противоправных действий», – говорится в сообщении.

Для некоторых преступников кража из магазина – почти часть образа жизни. Например, барнаулец не задумываясь украл целый рюкзак продуктов для передачи своей возлюбленной, которая находится в местах лишения свободы. У самого мужчины уже 12 судимостей.