Рубцовчанин украл в магазине обувь для ребенка из-за бедности

Мужчина объяснил, что решился на кражу из-за тяжелого материального положения и трудностей в поиске работы

01 декабря 2025, 15:22, ИА Амител

Детская обувь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Детская обувь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Житель Рубцовска украл в торговом центре обувь для своей семьи, используя пакеты и камеру хранения. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Мужчина пришел в обувной магазин с пустыми пакетами, положил в них новый рюкзак и несколько пар тапок. Затем убрал "добычу" в камеру хранения на первом этаже ТЦ, вернулся в обувной отдел и похитил оттуда две пары детской обуви.

Во время заседания горожанин признал вину, искренне раскаялся и объяснил, что решился на кражу из-за тяжелого материального положения и трудностей в поиске работы.

«Он выразил глубокое сожаление о случившемся и заверил суд в том, что впредь никогда не пойдет на преступление», – пишет пресс-служба.

Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как раскаяние, возмещение ущерба, наличие маленького ребенка. А также отягчающие – оказывается, это рецидив. Рубцовчанин получил восемь месяцев лишения свободы условно и испытательный срок один год. Он должен будет постоянно отмечаться в госоргане и уведомить о смене места жительства.

«Мировой судья обращает внимание, что материальные трудности не оправдывают противоправных действий», – говорится в сообщении.

Для некоторых преступников кража из магазина – почти часть образа жизни. Например, барнаулец не задумываясь украл целый рюкзак продуктов для передачи своей возлюбленной, которая находится в местах лишения свободы. У самого мужчины уже 12 судимостей.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

15:25:00 01-12-2025

сочувствие мужику, дай бог чтобы у него все наладилось

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
волк

16:23:02 01-12-2025

Лучше работу дайте чем 8 месяцев.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:31:30 01-12-2025

волк (16:23:02 01-12-2025) Лучше работу дайте чем 8 месяцев.... Работы полно, кто хочет работать работает, а кто хочет воровать тот ворует.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:06:31 01-12-2025

Гость (19:31:30 01-12-2025) Работы полно, кто хочет работать работает, а кто хочет воров... Работа это то за что платят нормальную зарплату,а за минимальную оплату труда это уже называется рабство,так что когда вы заявления делаете,подкрепляйте конкретными фактами

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

11:02:47 02-12-2025

классгость (20:06:31 01-12-2025) Работа это то за что платят нормальную зарплату,а за минимал... Кто на что учился... фраза в тему. Без образования и толкового опыта ЗП нужна от 100т.р и должность начальника.
И лучше за минималку, если на другую не берут, чем вообще не работать и воровать. Вахта есть, в конце концов.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

08:25:51 02-12-2025

Мужик.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:03:44 05-12-2025

Так и будет воровать "из бедности". Но работать не пойдет.

  10 Нравится
Ответить
