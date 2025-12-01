Рубцовчанин украл в магазине обувь для ребенка из-за бедности
Мужчина объяснил, что решился на кражу из-за тяжелого материального положения и трудностей в поиске работы
01 декабря 2025, 15:22, ИА Амител
Житель Рубцовска украл в торговом центре обувь для своей семьи, используя пакеты и камеру хранения. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Мужчина пришел в обувной магазин с пустыми пакетами, положил в них новый рюкзак и несколько пар тапок. Затем убрал "добычу" в камеру хранения на первом этаже ТЦ, вернулся в обувной отдел и похитил оттуда две пары детской обуви.
Во время заседания горожанин признал вину, искренне раскаялся и объяснил, что решился на кражу из-за тяжелого материального положения и трудностей в поиске работы.
«Он выразил глубокое сожаление о случившемся и заверил суд в том, что впредь никогда не пойдет на преступление», – пишет пресс-служба.
Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как раскаяние, возмещение ущерба, наличие маленького ребенка. А также отягчающие – оказывается, это рецидив. Рубцовчанин получил восемь месяцев лишения свободы условно и испытательный срок один год. Он должен будет постоянно отмечаться в госоргане и уведомить о смене места жительства.
«Мировой судья обращает внимание, что материальные трудности не оправдывают противоправных действий», – говорится в сообщении.
Для некоторых преступников кража из магазина – почти часть образа жизни. Например, барнаулец не задумываясь украл целый рюкзак продуктов для передачи своей возлюбленной, которая находится в местах лишения свободы. У самого мужчины уже 12 судимостей.
15:25:00 01-12-2025
сочувствие мужику, дай бог чтобы у него все наладилось
16:23:02 01-12-2025
Лучше работу дайте чем 8 месяцев.
19:31:30 01-12-2025
волк (16:23:02 01-12-2025) Лучше работу дайте чем 8 месяцев.... Работы полно, кто хочет работать работает, а кто хочет воровать тот ворует.
20:06:31 01-12-2025
Гость (19:31:30 01-12-2025) Работы полно, кто хочет работать работает, а кто хочет воров... Работа это то за что платят нормальную зарплату,а за минимальную оплату труда это уже называется рабство,так что когда вы заявления делаете,подкрепляйте конкретными фактами
11:02:47 02-12-2025
классгость (20:06:31 01-12-2025) Работа это то за что платят нормальную зарплату,а за минимал... Кто на что учился... фраза в тему. Без образования и толкового опыта ЗП нужна от 100т.р и должность начальника.
И лучше за минималку, если на другую не берут, чем вообще не работать и воровать. Вахта есть, в конце концов.
08:25:51 02-12-2025
Мужик.
18:03:44 05-12-2025
Так и будет воровать "из бедности". Но работать не пойдет.