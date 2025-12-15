Алла Пугачева украла телефон у пациентки новосибирской больницы

Подсудимая полностью признала свою вину

15 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Ленинском районном суде Новосибирска 15 декабря рассмотрели уголовное дело в отношении Аллы Пугачевой – тезки известной певицы. Женщину признали виновной в краже, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что ночью 25 февраля 2025 года Пугачева находилась в травматологическом отделении ГКБ № 34. Воспользовавшись тем, что одна из пациенток спала, она похитила у нее мобильный телефон. Сумма причиненного ущерба превысила семь тысяч рублей.

Приговором суда Алла Пугачева признана виновной по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы. В соответствии со статьей 73 УК РФ наказание признано условным с испытательным сроком один год.

