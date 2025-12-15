Алла Пугачева украла телефон у пациентки новосибирской больницы
Подсудимая полностью признала свою вину
15 декабря 2025, 14:00, ИА Амител
В Ленинском районном суде Новосибирска 15 декабря рассмотрели уголовное дело в отношении Аллы Пугачевой – тезки известной певицы. Женщину признали виновной в краже, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Суд установил, что ночью 25 февраля 2025 года Пугачева находилась в травматологическом отделении ГКБ № 34. Воспользовавшись тем, что одна из пациенток спала, она похитила у нее мобильный телефон. Сумма причиненного ущерба превысила семь тысяч рублей.
Приговором суда Алла Пугачева признана виновной по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы. В соответствии со статьей 73 УК РФ наказание признано условным с испытательным сроком один год.
14:02:26 15-12-2025
ужас !
14:19:22 15-12-2025
Психиатрической больницы?
14:35:41 15-12-2025
ну не чо себе . галкин довел до кражи
14:42:38 15-12-2025
Докатилась Пугачёва уже телефоны ворует
14:52:53 15-12-2025
Как вы яхту назовете...
14:53:58 15-12-2025
как можно под таким именем что что-то красть?Ну построила настоящая фешенебельный особняк со своим вензелем ну улетела с молоденьким мужем на кипр или тот же израйль зачем человека хаить
00:43:26 16-12-2025
Гость (14:53:58 15-12-2025) как можно под таким именем что что-то красть?Ну построила на...
Как певица она конечно уже так себе стала с годами, против природы не попрешь. И как продюсер пропихивала тех, кого сама хотела и кто заплатил больше. Но зато не обманывала людей как Долина, не тусовалась с ОПГ как Лепс и Кобзон, не выцеловывала задницы кому надо как Баста и Газманов, не лицемерила как Киркоров и Басков. Женщина, действительно достойная уважения в эти непростые дни
04:41:55 16-12-2025
Гость (00:43:26 16-12-2025) Как певица она конечно уже так себе стала с годами, прот... А почему вы ее супругой "декабриста" не назвали? Готовой за муженьком в ссылку аж в Израиль дернуть? В Сибири то холодно.
07:53:33 16-12-2025
Гость (00:43:26 16-12-2025) Как певица она конечно уже так себе стала с годами, прот... Ну да, не обманывала она! Лужков давал бюджетные финансы на постройку театра, она их отнесла в пирамиду мошенникам, деньги пропали. Ей ничего за это не было, до сих пор ущерб государству не возместила и не собирается возмещать. А на те средства можно было больницу построить... Тусовалась она со всеми, не будем перечислять. Выцеловывала –выцеловывала всем, да оказалось, зря. Пошла по инстанциям, её послали… Обиделась и уехала. Продолжает издалека поливать помоями коллег, оставшихся на Родине. Сама же заявила, что брак с Киркоровым был лицемерием, акция для пиара, обман народа. Филя же напротив, проявил благородство, слова плохого не сказал про старушку. Так что уважения бабулька на старости лет не достойна, лишь жалости и презрения. Такое мнё мнение.
15:15:40 15-12-2025
С какой помпой написали заголовок из-за однофамилице известной певицы. И стоило ли писать об этом заурядном деле.