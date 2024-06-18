Приложение Rutube исчезло из App Store
Скачать на iPhone программу теперь нельзя
18 июня 2024, 11:15, ИА Амител
Логотип Rutube / Изображение: rutube.ru
Приложение видеохостинга Rutube исчезло из App Store, пишет "РГ".
"В пресс-службе сервиса не смогли прокомментировать факт его удаления", – отмечает издание.
Проверка amic.ru показала, что приложение недоступно для скачивания ни через поиск, ни по прямой ссылке.
В ноябре 2023 года депутат Госдумы Антон Горелкин признал, что отечественный Rutube не смог стать конкурентом американскому YouTube.
11:18:27 18-06-2024
Свобода слова
11:27:10 18-06-2024
Гость (11:18:27 18-06-2024) Свобода слова...
А показывать на "русском ютубе" западные сериалы без покупки у киностудий это свобода слова, "трофеи" 😂 или всё-таки банальное пиратство?
12:58:06 18-06-2024
Гость (11:27:10 18-06-2024) А показывать на "русском ютубе" западные сериалы без пок... не палите контору))
13:37:57 18-06-2024
Гость (11:27:10 18-06-2024) А показывать на "русском ютубе" западные сериалы без пок... Возможно это ответ на воровство западом 300 млрд долларов, получается что Россия имеет право показывать, за все заплачено
13:39:24 18-06-2024
Китай поднялся на том, что положил на авторское право, но бодаться с Китаем боятся
13:58:35 18-06-2024
Гость (13:39:24 18-06-2024) Китай поднялся на том, что положил на авторское право, но бо... Китай "поднялся" на том, что его кормили ваши прадедушки и дедушки. Плюс, китай обладал всегда практически неисчерпаемыми людскими ресурсами. Там люди за еду работают.
16:28:50 18-06-2024
Кхм... (13:58:35 18-06-2024) Китай "поднялся" на том, что его кормили ваши прадедушки и д... Работали. Сейчас средняя ЗП в Китае в разы больше чем в РФ.
17:41:50 18-06-2024
Валерий Иванович (16:28:50 18-06-2024) Работали. Сейчас средняя ЗП в Китае в разы больше чем в РФ.... И?
От этого в России перестали тоже работать за еду и выросло народонаселение?
17:39:55 18-06-2024
Будто кто то его качал)
18:03:12 18-06-2024
Им человек 5 пользовались. Неиспользуемое удаляют из стора, периодически.