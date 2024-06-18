Приложение Rutube исчезло из App Store

Скачать на iPhone программу теперь нельзя

18 июня 2024, 11:15, ИА Амител

Логотип Rutube / Изображение: rutube.ru

Приложение видеохостинга Rutube исчезло из App Store, пишет "РГ".

"В пресс-службе сервиса не смогли прокомментировать факт его удаления", – отмечает издание.

Проверка amic.ru показала, что приложение недоступно для скачивания ни через поиск, ни по прямой ссылке.

В ноябре 2023 года депутат Госдумы Антон Горелкин признал, что отечественный Rutube не смог стать конкурентом американскому YouTube.