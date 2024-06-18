НОВОСТИОбщество

Приложение Rutube исчезло из App Store

Скачать на iPhone программу теперь нельзя

18 июня 2024, 11:15, ИА Амител

Логотип Rutube / Изображение: rutube.ru
Логотип Rutube / Изображение: rutube.ru

Приложение видеохостинга Rutube исчезло из App Store, пишет "РГ".

"В пресс-службе сервиса не смогли прокомментировать факт его удаления", – отмечает издание.

Проверка amic.ru показала, что приложение недоступно для скачивания ни через поиск, ни по прямой ссылке.

В ноябре 2023 года депутат Госдумы Антон Горелкин признал, что отечественный Rutube не смог стать конкурентом американскому YouTube.

приложения

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

11:18:27 18-06-2024

Свобода слова

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:10 18-06-2024

Гость (11:18:27 18-06-2024) Свобода слова...
А показывать на "русском ютубе" западные сериалы без покупки у киностудий это свобода слова, "трофеи" 😂 или всё-таки банальное пиратство?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:58:06 18-06-2024

Гость (11:27:10 18-06-2024) А показывать на "русском ютубе" западные сериалы без пок... не палите контору))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:57 18-06-2024

Гость (11:27:10 18-06-2024) А показывать на "русском ютубе" западные сериалы без пок... Возможно это ответ на воровство западом 300 млрд долларов, получается что Россия имеет право показывать, за все заплачено

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:24 18-06-2024

Китай поднялся на том, что положил на авторское право, но бодаться с Китаем боятся

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

13:58:35 18-06-2024

Гость (13:39:24 18-06-2024) Китай поднялся на том, что положил на авторское право, но бо... Китай "поднялся" на том, что его кормили ваши прадедушки и дедушки. Плюс, китай обладал всегда практически неисчерпаемыми людскими ресурсами. Там люди за еду работают.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валерий Иванович

16:28:50 18-06-2024

Кхм... (13:58:35 18-06-2024) Китай "поднялся" на том, что его кормили ваши прадедушки и д... Работали. Сейчас средняя ЗП в Китае в разы больше чем в РФ.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

17:41:50 18-06-2024

Валерий Иванович (16:28:50 18-06-2024) Работали. Сейчас средняя ЗП в Китае в разы больше чем в РФ.... И?
От этого в России перестали тоже работать за еду и выросло народонаселение?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:39:55 18-06-2024

Будто кто то его качал)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:03:12 18-06-2024

Им человек 5 пользовались. Неиспользуемое удаляют из стора, периодически.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров