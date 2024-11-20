В Барнауле парни перекрыли Павловский тракт, чтобы сделать предложения возлюбленным

Девушки ответили согласием, однако горожане были недовольны затором на дороге

20 ноября 2024, 12:45, ИА Амител

Вечером 19 ноября двое жителей Барнаула устроили затор на Павловском тракте. Они перекрыли движение транспорта, чтобы сделать предложения своим девушкам. Об этом сообщает Barnaul22.

Городскую автомагистраль перегородили несколько автомобилей, из которых вышли молодые люди с бенгальскими огнями в руках. Оказалось, что они решили сделать возлюбленным предложения.

Девушки согласились. Однако ситуация на дороге вызвала у горожан негодование:

"Не в почете не давать людям спокойно домой ехать после работы по одной из основных дорог в городе".



"Это, конечно, все круто и романтично, но могли бы найти менее оживленное место… за городом, например. Представляю… какие им "предложения сделали" автомобилисты, попавшие в эту пробку".



"Когда человек ставит свое время выше времени других – это всегда плохо. Эти минуты люди могли провести со своими родными".

Однако нашлись и те, кто встал на сторону романтиков: