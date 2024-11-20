В Барнауле парни перекрыли Павловский тракт, чтобы сделать предложения возлюбленным
Девушки ответили согласием, однако горожане были недовольны затором на дороге
20 ноября 2024, 12:45, ИА Амител
Вечером 19 ноября двое жителей Барнаула устроили затор на Павловском тракте. Они перекрыли движение транспорта, чтобы сделать предложения своим девушкам. Об этом сообщает Barnaul22.
Городскую автомагистраль перегородили несколько автомобилей, из которых вышли молодые люди с бенгальскими огнями в руках. Оказалось, что они решили сделать возлюбленным предложения.
Девушки согласились. Однако ситуация на дороге вызвала у горожан негодование:
"Не в почете не давать людям спокойно домой ехать после работы по одной из основных дорог в городе".
"Это, конечно, все круто и романтично, но могли бы найти менее оживленное место… за городом, например. Представляю… какие им "предложения сделали" автомобилисты, попавшие в эту пробку".
"Когда человек ставит свое время выше времени других – это всегда плохо. Эти минуты люди могли провести со своими родными".
Однако нашлись и те, кто встал на сторону романтиков:
"На несколько минут люди замерли – потому что это эмоционально. Приятно смотреть на счастливых людей. Будьте счастливы!"
"Молодцы! Не обращайте ни на кого внимания! Любите! И будьте любимыми!"
"Хоть раз перекрыли на позитивной ноте, не авария, никого не сбили, удачи молодежи в будущем, счастья им!"
12:47:56 20-11-2024
Точняк, идея! Я на ДР своей жены воду в подъезде перекрою!
13:00:01 20-11-2024
Гость (12:47:56 20-11-2024) Точняк, идея! Я на ДР своей жены воду в подъезде перекрою!... А на Новый год, свет выключить))
13:05:59 20-11-2024
Гость (12:47:56 20-11-2024) Точняк, идея! Я на ДР своей жены воду в подъезде перекрою!... А я 31 декабря закрою в подъезде канализацию на неделю.
Этих весельчаков нужно на пару лет просто лишить всех прав управления автомобилями на пару лет каждого водителя за создание аварийной ситуации на одной из магистралей города.
Они своими безтолковками подумали, что могла ехать скорая, пожарная, полицейская машина?
Может кто-то ехал рожать или другая экстренная ситуация была.
13:34:16 20-11-2024
Гость (13:05:59 20-11-2024) А я 31 декабря закрою в подъезде канализацию на неделю.Э... Если бы ехала какая-то спецмашина, понятно, что пропустили бы! Нечего нагнетать! Из-за пьяных аварий стоят на дорогах десятками минут и не пикнут, а тут равонялись, канализацию вспомнили, самое дорогое, что пришло вам на ум!
18:18:03 20-11-2024
Гость (13:34:16 20-11-2024) Если бы ехала какая-то спецмашина, понятно, что пропустили б... канализацию вспомнили, самое дорогое, что пришло вам на ум!
А попробуйте встретить Новый Год в многоквартирном доме при отключенной канализации.
Ни Вы ни Ваши дети, ни гости не могут сходить на унитаз.
Ваша жена не сможет приготовить ужин несколько дней.
По моему справедливо человек пишет. И справедливое наказание за такие неправомерные действия.
13:16:36 20-11-2024
Гость (12:47:56 20-11-2024) Точняк, идея! Я на ДР своей жены воду в подъезде перекрою!... Думаю, вашей жене понравится!
14:45:49 20-11-2024
Гость (13:16:36 20-11-2024) Думаю, вашей жене понравится!...
Думаю, что найдутся желающие на ДР жены перекрыть ей кислород
12:49:31 20-11-2024
картошки лучше бы купили
12:56:23 20-11-2024
Имбицылы... Иначе свою телуню в постель затащить не в состоянии?
13:32:50 20-11-2024
Гость (12:56:23 20-11-2024) Имбицылы... Иначе свою телуню в постель затащить не в состо... баборабы и пажи!
12:57:22 20-11-2024
Они же не на час перекрыли, немного тормознули время!!!! И пусть весь мир подождет!!! Хоть что то позитивное! Удачи!!!
14:38:32 20-11-2024
Татьяна (12:57:22 20-11-2024) И пусть весь мир подождет!!!... Вы случайно не на почте работаете?
13:04:46 20-11-2024
Господи, как скучно мы живём! В нас пропадает дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам.
13:28:41 20-11-2024
гость (13:04:46 20-11-2024) Господи, как скучно мы живём! В нас пропадает дух авантюризм... А потом прыгать с 9 этажа в одних трусах от их мужей.
13:50:12 20-11-2024
гость (13:04:46 20-11-2024) Господи, как скучно мы живём! В нас пропадает дух авантюризм... ну и полез ли бы... слабо
13:07:18 20-11-2024
Поколение дебильных эгоистов!
13:09:26 20-11-2024
Свингеры ?
13:15:33 20-11-2024
Так это на субару, тогда понятно что у них в голове вакуум))
13:17:22 20-11-2024
Завистники минусуют позитивные отзывы!
14:00:30 20-11-2024
Гость (13:17:22 20-11-2024) Завистники минусуют позитивные отзывы!... Завистники, что у нас нет таких девушек, которые ведутся на мелкое хулиганство своих отбитых романтиков? Или что сами не романтики за счёт чужого времени?
14:04:49 20-11-2024
Гость (13:17:22 20-11-2024) Завистники минусуют позитивные отзывы!... Чему тут завидовать? Отсутствию ума?
13:53:33 20-11-2024
уже скинули видео куда надо для штрафа?
14:06:20 20-11-2024
Через некоторое время эти парни скажут "и это ради нее я перекрывал движение?" А по правде у нас в городе нет власти. Творится черти что.
14:20:35 20-11-2024
Я на работу чуть не опоздал...
14:29:01 20-11-2024
Обыкновенный ЭГОИЗМ. И выпендрёжь.
14:32:12 20-11-2024
Эгоисты.
14:40:25 20-11-2024
Ну что вы право их понужаете?! Они первый раз это совершают в своей жизни, эмоции, чувства крылья...Второй раз навряд ли такое выкинут. Считаю надо понять их. А если сравнивать их с иными, то там и с пальбой из автоматов вытворяют мероприятия.
14:54:27 20-11-2024
Гость (14:40:25 20-11-2024) Ну что вы право их понужаете?! Они первый раз это совершают... Второй раз обычно бывает круче первого...
15:24:29 20-11-2024
Гость (14:40:25 20-11-2024) Ну что вы право их понужаете?! Они первый раз это совершают... вы хотите быть свидетелем всех их первых раз совершений? Покакакли , например. Или облевались.
14:43:21 20-11-2024
ну они заработали все тем самым 15 суток
надо было в камеру и женишков и невест
14:47:34 20-11-2024
За создание помех на дороге так-то штраф предусмотрен. Вот вкатали бы им по десяточке для пущей романтики.
15:14:02 20-11-2024
Детский сад! Никакой фантазийности и модного щас креатива! Хто ж так блёкло замуж-то зовёт? Надо было, этим юнцам в конце рабочего дня устроить это брачное заманилово, на крылечке заксобрания или краевой администрации, забаррикадировав снаружи входные двери на часок-другой: "пусть весь мир подождёт!" Поэффектнее получилось бы, и было б чё долго вспоминать!
15:19:52 20-11-2024
А девушки, как я понял, слово согласна, написили на снегу , пока все стояли. И сердечки.
15:30:59 20-11-2024
По башке-то им никто не дал?
16:07:45 20-11-2024
Счастье любит тишину!!!
16:30:28 20-11-2024
Имбицилы. Им это сойдет с рук? Видео есть, свидетели есть. лишить прав, и по статьям раскидать, чтоб друггим умникам неповадно было.
БЕЗДАРИ, люди отработав, едут голодный и уставшие домой, а из за этих малолетних идиотов, должны стоять в пробке.
17:24:49 20-11-2024
Выросло "поколение дом-2". Всë напоказ! Понты - наше всë! Если эти "девушки" клюнут на этих понтанутых эгоистов, "весëлые" же будут семейки. Они найдут друг друга!
20:01:43 20-11-2024
Заголовок не полный: В Барнауле парни перекрыли Павловский тракт, чтобы сделать предложения возлюбленным парням - вот так звучать должен. Бородатые девушки в почете у этих кругов
21:59:34 20-11-2024
Посмотреть бы на них когда перекрыли дорогу когда их мать, отца, ребенка везли спасать на скорой. Кастрация им положена, а потом пусть делают предложение.