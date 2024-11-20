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В Барнауле парни перекрыли Павловский тракт, чтобы сделать предложения возлюбленным

Девушки ответили согласием, однако горожане были недовольны затором на дороге

20 ноября 2024, 12:45, ИА Амител

Вечером 19 ноября двое жителей Барнаула устроили затор на Павловском тракте. Они перекрыли движение транспорта, чтобы сделать предложения своим девушкам. Об этом сообщает Barnaul22.

Городскую автомагистраль перегородили несколько автомобилей, из которых вышли молодые люди с бенгальскими огнями в руках. Оказалось, что они решили сделать возлюбленным предложения.

Девушки согласились. Однако ситуация на дороге вызвала у горожан негодование:

"Не в почете не давать людям спокойно домой ехать после работы по одной из основных дорог в городе".

"Это, конечно, все круто и романтично, но могли бы найти менее оживленное место… за городом, например. Представляю… какие им "предложения сделали" автомобилисты, попавшие в эту пробку".

"Когда человек ставит свое время выше времени других – это всегда плохо. Эти минуты люди могли провести со своими родными".

Однако нашлись и те, кто встал на сторону романтиков:

"На несколько минут люди замерли – потому что это эмоционально. Приятно смотреть на счастливых людей. Будьте счастливы!"

"Молодцы! Не обращайте ни на кого внимания! Любите! И будьте любимыми!"

"Хоть раз перекрыли на позитивной ноте, не авария, никого не сбили, удачи молодежи в будущем, счастья им!" 

Комментарии 39

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Гость

12:47:56 20-11-2024

Точняк, идея! Я на ДР своей жены воду в подъезде перекрою!

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ВВП

13:00:01 20-11-2024

Гость (12:47:56 20-11-2024) Точняк, идея! Я на ДР своей жены воду в подъезде перекрою!... А на Новый год, свет выключить))

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Гость

13:05:59 20-11-2024

Гость (12:47:56 20-11-2024) Точняк, идея! Я на ДР своей жены воду в подъезде перекрою!... А я 31 декабря закрою в подъезде канализацию на неделю.
Этих весельчаков нужно на пару лет просто лишить всех прав управления автомобилями на пару лет каждого водителя за создание аварийной ситуации на одной из магистралей города.
Они своими безтолковками подумали, что могла ехать скорая, пожарная, полицейская машина?
Может кто-то ехал рожать или другая экстренная ситуация была.

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Гость

13:34:16 20-11-2024

Гость (13:05:59 20-11-2024) А я 31 декабря закрою в подъезде канализацию на неделю.Э... Если бы ехала какая-то спецмашина, понятно, что пропустили бы! Нечего нагнетать! Из-за пьяных аварий стоят на дорогах десятками минут и не пикнут, а тут равонялись, канализацию вспомнили, самое дорогое, что пришло вам на ум!

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Гость

18:18:03 20-11-2024

Гость (13:34:16 20-11-2024) Если бы ехала какая-то спецмашина, понятно, что пропустили б... канализацию вспомнили, самое дорогое, что пришло вам на ум!
А попробуйте встретить Новый Год в многоквартирном доме при отключенной канализации.
Ни Вы ни Ваши дети, ни гости не могут сходить на унитаз.
Ваша жена не сможет приготовить ужин несколько дней.
По моему справедливо человек пишет. И справедливое наказание за такие неправомерные действия.

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Гость

13:16:36 20-11-2024

Гость (12:47:56 20-11-2024) Точняк, идея! Я на ДР своей жены воду в подъезде перекрою!... Думаю, вашей жене понравится!

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Гость

14:45:49 20-11-2024

Гость (13:16:36 20-11-2024) Думаю, вашей жене понравится!...
Думаю, что найдутся желающие на ДР жены перекрыть ей кислород

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Гость

12:49:31 20-11-2024

картошки лучше бы купили

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Гость

12:56:23 20-11-2024

Имбицылы... Иначе свою телуню в постель затащить не в состоянии?

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Гость

13:32:50 20-11-2024

Гость (12:56:23 20-11-2024) Имбицылы... Иначе свою телуню в постель затащить не в состо... баборабы и пажи!

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Татьяна

12:57:22 20-11-2024

Они же не на час перекрыли, немного тормознули время!!!! И пусть весь мир подождет!!! Хоть что то позитивное! Удачи!!!

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Гость

14:38:32 20-11-2024

Татьяна (12:57:22 20-11-2024) И пусть весь мир подождет!!!... Вы случайно не на почте работаете?

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гость

13:04:46 20-11-2024

Господи, как скучно мы живём! В нас пропадает дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам.

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Гость

13:28:41 20-11-2024

гость (13:04:46 20-11-2024) Господи, как скучно мы живём! В нас пропадает дух авантюризм... А потом прыгать с 9 этажа в одних трусах от их мужей.

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Гость

13:50:12 20-11-2024

гость (13:04:46 20-11-2024) Господи, как скучно мы живём! В нас пропадает дух авантюризм... ну и полез ли бы... слабо

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Гость

13:07:18 20-11-2024

Поколение дебильных эгоистов!

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Гость

13:09:26 20-11-2024

Свингеры ?

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Гость

13:15:33 20-11-2024

Так это на субару, тогда понятно что у них в голове вакуум))

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Гость

13:17:22 20-11-2024

Завистники минусуют позитивные отзывы!

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Гость

14:00:30 20-11-2024

Гость (13:17:22 20-11-2024) Завистники минусуют позитивные отзывы!... Завистники, что у нас нет таких девушек, которые ведутся на мелкое хулиганство своих отбитых романтиков? Или что сами не романтики за счёт чужого времени?

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Гость

14:04:49 20-11-2024

Гость (13:17:22 20-11-2024) Завистники минусуют позитивные отзывы!... Чему тут завидовать? Отсутствию ума?

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Гость

13:53:33 20-11-2024

уже скинули видео куда надо для штрафа?

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Гость

14:06:20 20-11-2024

Через некоторое время эти парни скажут "и это ради нее я перекрывал движение?" А по правде у нас в городе нет власти. Творится черти что.

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Гость

14:20:35 20-11-2024

Я на работу чуть не опоздал...

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Гость

14:29:01 20-11-2024

Обыкновенный ЭГОИЗМ. И выпендрёжь.

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ППШариков

14:32:12 20-11-2024

Эгоисты.

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Гость

14:40:25 20-11-2024

Ну что вы право их понужаете?! Они первый раз это совершают в своей жизни, эмоции, чувства крылья...Второй раз навряд ли такое выкинут. Считаю надо понять их. А если сравнивать их с иными, то там и с пальбой из автоматов вытворяют мероприятия.

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Гость

14:54:27 20-11-2024

Гость (14:40:25 20-11-2024) Ну что вы право их понужаете?! Они первый раз это совершают... Второй раз обычно бывает круче первого...

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Жора

15:24:29 20-11-2024

Гость (14:40:25 20-11-2024) Ну что вы право их понужаете?! Они первый раз это совершают... вы хотите быть свидетелем всех их первых раз совершений? Покакакли , например. Или облевались.

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Гость

14:43:21 20-11-2024

ну они заработали все тем самым 15 суток
надо было в камеру и женишков и невест

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Гость

14:47:34 20-11-2024

За создание помех на дороге так-то штраф предусмотрен. Вот вкатали бы им по десяточке для пущей романтики.

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Гость

15:14:02 20-11-2024

Детский сад! Никакой фантазийности и модного щас креатива! Хто ж так блёкло замуж-то зовёт? Надо было, этим юнцам в конце рабочего дня устроить это брачное заманилово, на крылечке заксобрания или краевой администрации, забаррикадировав снаружи входные двери на часок-другой: "пусть весь мир подождёт!" Поэффектнее получилось бы, и было б чё долго вспоминать!

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Жора

15:19:52 20-11-2024

А девушки, как я понял, слово согласна, написили на снегу , пока все стояли. И сердечки.

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Гость

15:30:59 20-11-2024

По башке-то им никто не дал?

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Гость

16:07:45 20-11-2024

Счастье любит тишину!!!

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Гость

16:30:28 20-11-2024

Имбицилы. Им это сойдет с рук? Видео есть, свидетели есть. лишить прав, и по статьям раскидать, чтоб друггим умникам неповадно было.
БЕЗДАРИ, люди отработав, едут голодный и уставшие домой, а из за этих малолетних идиотов, должны стоять в пробке.

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Гость

17:24:49 20-11-2024

Выросло "поколение дом-2". Всë напоказ! Понты - наше всë! Если эти "девушки" клюнут на этих понтанутых эгоистов, "весëлые" же будут семейки. Они найдут друг друга!

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Гость

20:01:43 20-11-2024

Заголовок не полный: В Барнауле парни перекрыли Павловский тракт, чтобы сделать предложения возлюбленным парням - вот так звучать должен. Бородатые девушки в почете у этих кругов

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Гость

21:59:34 20-11-2024

Посмотреть бы на них когда перекрыли дорогу когда их мать, отца, ребенка везли спасать на скорой. Кастрация им положена, а потом пусть делают предложение.

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