Эксперты считают, что процесс возврата государству компаний пока носит точечный характер

31 марта 2025, 09:15, ИА Амител

Завод / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В последнее время в экономических сводках все чаще появляются сообщения о национализации крупных компаний России. Ряд наблюдателей считают, что по масштабам это явление сопоставимо с приватизацией 1990-х годов. Впрочем, в настоящее время национализация не имеет ни системного характера, ни внятной правовой базы. Чем вызвано желание государства вернуть некоторые компании и просто ли это – читайте в материале amic.ru.

"Фронтальной деприватизации нет"

Иски Генпрокуратуры о национализации московского аэропорта Домодедово, мартовская национализация ведущего российского производителя свинца "Дальметалл" – эти и некоторые другие случаи дают основание предполагать, что государство пытается "отыграть" назад по некоторым направлениям приватизации 1990-х годов. Не секрет, что это явление почти 30-летней давности нередко называют "узаконенным расхищением", поскольку передача крупных предприятий в частные руки тогда порой сопровождалась криминалом со стрельбой, невыплатой зарплат работникам, а также сворачиванием производств.

Впрочем, сегодня процесс идет неровно. Так, национализация Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС) недавно была отменена решением Второго арбитражного апелляционного суда, утвердившего вердикт Ивановского арбитражного суда о возврате предприятия прежним владельцам, сообщает РБК.

Для справки. В 2024 году ИЗТС отняли у собственников (их было несколько – бизнесмен Владимир Бажанов и его сын Михаил, АО "ИЗТС", ООО "Инвестпроект" и ООО "Техинвест") по иску Генпрокуратуры, посчитавшей, что завод находится в "чужом незаконном владении", поскольку на передачу акций не было получено согласия правительства. Собственники разорвали кооперационные цепочки с предприятиями ВПК, вывели активы в аффилированные структуры, а имущество сдали в аренду, указывал надзорный орган.

Однако предприятие к прежним владельцам пока не вернулось – Генпрокуратура обратилась к председателю Верховного суда РФ, мнение которого может изменить ход дела.

В то же время на днях Генпрокуратуре удалось полностью вернуть государству нефтесервисную группу "Борец", об этом свидетельствует решение 13-го апелляционного суда. Во время суда представители надзорного органа указывали, что среди владельцев холдинга присутствует бывший совладелец компании "ЮКОС" Леонид Невзлин (внесен в РФ в перечень иноагентов), имеющий гражданство Израиля, а также его бизнес-партнеры из Великобритании и Швеции. Также заявлялось, что холдинг незаконно был выведен из-под контроля государства, а в 2014 году его доли были зарегистрированы на подконтрольные "невзлинцам" компании и начался вывод имущества.

Буквально на днях отменили национализацию активов российской "дочки" итальянского производителя бытовых электроприборов Ariston, которую ранее передали во временное управление АО "Газпром бытовые системы".

Процесс изъятия предприятия в казну государства сегодня еще не имеет четкой законодательной базы и осуществляется посредством судебных решений и следственных действий, которые проводит Следком РФ, пояснил amic.ru экономист, директор Института нового общества Василий Колташов:

"Какой-то политики фронтальной деприватизации нет и вообще деприватизации как таковой нет, возврат незаконно приватизированного, но это не является частью какого-то курса на деприватизацию. Сегодня мы движемся по такой сложной траектории, но хорошо, что мы по ней движемся, потому что неолибералы считают, что все госимущество, включая общественные здания, должно быть распродано".

СВО поставила вопрос

Колташов также отмечает, что дополнительный импульс национализация получила после начала СВО:

"В первую очередь она выявила проблему скрытой приватизации предприятий оборонного сектора. Когда начали разбираться, выяснилось, что есть стратегические объекты, соответственно, необходимо было понять, в каком они состоянии, кому принадлежат. Все это приобрело важнейшее значение, поскольку государство оказалось в состоянии смертельной опасности".

Однако случаи возврата предприятий государству имели место и до начала СВО. Еще в 2014 году первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман потребовал изъять компанию "Башнефть" у АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Самого олигарха тогда даже посадили под домашний арест по обвинению в хищении акций.

В 2014-м "Система" передала государству (в лице компании "Роснефть") все акции "Башнефти", дело против Евтушенкова прекратили в 2016-м, а мировое соглашение между "Системой" и "Роснефтью" было подписано в декабре 2017 года. В общем, процесс национализации далеко не прост, поскольку среди собственников крупных предприятий есть немало физических и юридических лиц и действия далеко не каждого из них могут быть нарушением закона. Впрочем, доказать сомнительность действий участников приватизации тоже бывает весьма затруднительным – у всех сторон дела есть грамотные юристы, поэтому споры вокруг чистоты сделок могут продолжаться годами.

"Владельцев часто обвиняют в том, что они разворовали завод, те в ответ приносят бумажки, показывающие, что это не так. Представляют результаты проверок независимых экспертов, показывающих, что они ни одного станка не продали на металлолом. В общем, процесс очень сложный", – указывает Колташов.Одна из самых известных историй – передача государству Башкирской содовой компании (БСК). В 2021 году экологи устроили акции протеста, возмутившись намерением собственников предприятия заняться разработкой известняка на объекте геологического наследия всемирного значения – горе Куштау. После стычек протестующих с нанятыми БСК сотрудниками ЧОП и полицейскими, нашумевших публикаций в СМИ владельцы компании отказались от своих планов. Но в Кремле заинтересовались ситуацией и "вспомнили", что доля государства в компании резко упала.

"У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат – приоритеты работы компании резко изменились. Прошу также прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль над этими активами со стороны государства", – заявил в августе 2020 года президент Путин. И в марте 2021-го официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов сообщил, что государственный контроль над БСК восстановлен.Однако, несмотря на очевидное стремление государства "подкорректировать" результаты приватизации, национализация предприятий не носит системного характера, о чем говорит отсутствие точных сведений о количестве национализированных предприятиях, заявила amic.ru руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

"Пока практика складывается таким образом, что решения принимаются на индивидуальной основе, case by case (от случая к случаю)", – считает она.

Нужна спецкомиссия?

По данным некоторых зарубежных экспертов (в их числе американский экономист Дэниел Трейсман из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе), в 2024 году в России национализировали 157 компаний с активами на 1,1 трлн рублей, в 2025-м – уже 50 компаний стоимостью активов 808 млрд рублей. Однако официальной статистики РФ по этому направлению нет, обращает внимание Ольга Беленькая:

"В июне прошлого года генеральный прокурор России Игорь Краснов заявлял, что в собственность государства через суд с 2022 года было возвращено более 100 предприятий, активы которых оцениваются в 1,3 трлн рублей. Из последней информации – недавно Краснов сообщил, что за последний год по искам Генпрокуратуры было национализировано пять стратегических предприятий, общая стоимость активов которых составляет 2,4 трлн рублей".Впрочем, назвать изъятие компаний у частных лиц "отдельными эпизодами" при таких масштабах уже довольно сложно, отмечает Ольга Беленькая. Она напомнила, что в марте 2025 года глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил, что претензии власти к владельцам компаний – эмитентов облигаций и связанные с ними ограничительные меры создают новый вид рисков на рынке заимствований, не поддающийся управлению со стороны инвесторов. В качестве примера он привел запрет на выплаты по облигациям эмитента Домодедово из-за обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры (впоследствии суд разрешил выплаты держателям биржевых облигаций группы).

Для придания правового статуса процессу национализации нужны необходимые правовые акты, считает Василий Колташов:

"Государство могло бы специальным законом упорядочить его, сделать более понятным для следственных органов. Было бы логично, если бы Госдума создала специальную комиссию по проверке эффективности использования приватизированной собственности. Те, кого обвиняют в нарушениях, могли бы доказать, что они эффективно распорядились собственностью с точки зрения прироста общественного продукта и сохранения или умножения рабочих мест".

Государство должно здесь спросить соответственных лиц, убежден Колташов:

"Это можно назвать таким якобинско-большевистским методом. А можно назвать методом Илона Маска, именно это мы видим сегодня в США, когда в администрации Трампа создают специальную структуру по проверке эффективности работы многих направлений и начинают разбираться".

А кто управлять будет?

В то же время следует избежать вероятности, когда под вывеской национализации может происходить банальный рейдерский захват, указывает собеседник:

"Скажем, у владельца отберут, в общем-то, хорошо функционирующую компанию. Государство объявляет ее своей, а через некоторое время тихонечко приватизируют. В нашей системе такое вполне может быть. И такое бывает, к сожалению. Поэтому мы находимся на сложной траектории".

В то же время Василий Колташов замечает, что национализация не будет массовой для крупных компаний, опасения некоторых российских и зарубежных экономистов в этом плане совершенно напрасны:

"У нас немало направлений, в которых государство совершенно не заинтересовано работать. Поэтому вполне логично, что одновременно с национализацией идет приватизация. Эти действия не противоречат нынешней экономической доктрине и практике".

Кроме того, после окончания СВО встанет вопрос эффективного использования большого количества имущества, находящегося в новых регионах страны, продолжает экономист:

"Государство при всем желании не сможет это делать, даже посредством корпоративных структур. Это в свое время доказала, кстати, еще сталинская эпоха, когда после эпохи НЭПа, последующего огосударствления, появился "сталинский неоНЭП" – стали создаваться артели".

К тому же у нас сегодня нет такого количества специалистов, способных грамотно работать с предприятиями, которые можно было национализировать, замечает Василий Колташов:

"Наши наука и образование пребывают в ужасном состоянии. При этом со времен распада практически ничего не исправлено, произведены декоративные изменения. У нас нет кадров, готовых развивать предприятия. Правительство задачи поставило, с техникумами что-то стало меняться, но в вузах ситуация аховая. На самом деле, здесь значительная вина общества, которое должно быть менее терпимым к творящимся в этом плане безобразиям".