Определить реальный пробег автомобиля зачастую может только опытный механик с дополнительным диагностическим оборудованием

26 января 2024, 07:15, ИА Амител

Приборная панель автомобиля / Фото: unsplash.com

Доля подержанных машин с фальсифицированным пробегом на российском вторичном рынке составляет минимум 35%, такие данные приводит ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РоАД). Недобросовестные продавцы скручивают километраж на одометре, чтобы дороже продать транспортное средство: ни административная, ни уголовная ответственность за подобные "шалости" пока не грозит. Чем чревата покупка такого автомобиля для нового владельца, как часто аналогичные истории происходят в Алтайском крае и что делать, чтобы не попасть на этот "развод", выяснил amic.ru.

Чем опасна покупка автомобиля со скрученным пробегом?

Показатели одометра скручены у каждого третьего б/у автомобиля, сообщают "Известия" со ссылкой на подсчеты РоАД. Эксперты указывают, что чаще всего пробег отматывают на машинах марок Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi. По данным ассоциации, суммарный ущерб за 2023 год, который был нанесен покупателям из-за преступной деятельности продавцов, превысил 600 млрд руб.

Во-первых, у клиента создается впечатление, что техническое состояние транспортного средства значительно лучше, чем в реальности. В итоге он переплачивает порядка 25%. Во-вторых, покупатель думает, что до первого капремонта авто еще "побегает" 100-150 тыс. км, а по факту его ресурс может быть уже выработан, отмечает руководитель сервисного автоцентра "Реал" (официальный дилер Subaru и Kia) Максим Скрипак.

"Если человеку пытаются продать машину с пробегом 90 тыс. км, а на самом деле она проехала все 190 тыс., по итогу можно получить неприятный сюрприз в виде дорогостоящего ремонта. Например, вскоре может появиться гул КПП, из-за того что вовремя не меняли масло, или шум двигателя по причине того, что начал разваливаться катализатор и частицы затянуло в цилиндропоршневую группу", – объясняет собеседник информагентства.

Однако в Алтайском крае есть случаи, когда люди после сделки купли-продажи даже не успевают доехать до дома: машина ломается в пути, не пройдя своим ходом и 500 км, рассказывает руководитель отдела продаж автомобилей "Альбион-Моторс" (официальный дилер Jaguar, Land Rover, EXEED) Антон Милаенко. Он подчеркивает, что подержанный автомобиль нужно покупать не на эмоциях, а обдуманно и с холодной головой.

"Есть реальные истории, когда мои знакомые просили подобрать машину. Но хороших вариантов на рынке нет. Говоришь: надо подождать. А людям хочется побыстрее. Покупают у каких-то "перекупов", и порой не то что до первого ТО, даже до своего района доехать не успевают: автомобиль ломается на трассе. И таких случаев много", – рассказывает эксперт.

В итоге человек вынужден тратиться на эвакуатор. И не всегда ремонт удается провести в течение десяти дней. В этом случае автомобилисту еще и сверху выпишут штраф 1,5-2 тыс. руб. за отсутствие регистрации.

В Алтайском крае продают много машин со скрученным пробегом?

Точную цифру эксперты назвать не берутся. При диагностике автомобилей, которую заказывают клиенты перед покупкой в сервисном автоцентре "Реал", случаи скрутки одометра выявляют примерно в 10%, говорит Максим Скрипак.

В "Альбион-Моторс" таких недобросовестных продавцов вычисляют и при комплексной диагностике для клиентов, и на этапе проверки автомобиля, предшествующей трейд-ин: пробег машины "омолаживают", чтобы продать ее подороже.

"Машин со скрученным пробегом в нашем регионе действительно много. Точное количество не скажет никто. Но из анализа данных подержанных автомобилей, которые пытались зайти к нам в трейд-ин, могу сказать, что их хватает, в том числе и на Land Rover. Однако в ходе диагностики дилерский центр эти нюансы распознает и защищает себя, а также последующего покупателя от такого рода мошенничества", – рассказывает Антон Милаенко.

Если техническое состояние автомобиля хорошее, дилер может взять его на реализацию. Но выкупит по реальной цене и уведомит об этом факте последующего покупателя.

"Любой нормальный дилер дорожит своей репутацией, а скрученный пробег, о котором умолчали, может повлечь юридические риски. Проверенным компаниям такая головная боль не нужна. При этом автовладельцам за подобные противозаконные действия фактически ничего не грозит", – отмечает Милаенко.

Разве за такие махинации с автомобилем продавца не привлекут к ответственности?

В декабре 2023 года в РаАД сообщили, что они разрабатывают законопроект, который должен ввести ответственность за корректировку показаний одометра, писал auto.ru. Ассоциация предлагает на первый раз таким дельцам выносить штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Тех, кто попадется повторно, – лишать свободы на срок до трех лет. Сдерживать мошенников предлагается, к примеру, регулярной фиксацией показаний одометра в электронном паспорте.

Но пока это только планы. А сейчас за продажу ТС со скрученным счетчиком продавца могут только привлечь к административной ответственности – за злоупотребление доверием. Но это требует серьезной доказательной базы, отмечают юристы. Поэтому если вы не хотите потом судиться и тратить свои нервы, к выбору автомобиля нужно подойти серьезно и обдуманно.

Как не нарваться на автомобиль со скрученным пробегом?

Чтобы не купить автомобиль со скрученным пробегом, в первую очередь следует проверить его по VIN-коду или госномеру, рекомендует Максим Скрипак. Заказать выписку, где отражена вся информация по истории ТС от ГИБДД, страховых компаний и пунктов техосмотра, можно на таких платформах, как Drom.ru, Autoteka, Auto.ru. Стоимость услуги не превышает 200 рублей.

"Из этого отчета покупателю будет доступно порядка 60% информации об автомобиле, в том числе видны пробеги от его первой перепродажи. Километраж от техосмотра к техосмотру, который обязателен при постановке авто на учет, должен плавно расти. Но если, например, он был 200 тыс. км, а сейчас на одометре 120 тыс., это повод серьезно задуматься", – отмечает Скрипак.

Данные о пробеге вносят и страховые компании в случае ДТП, добавляет Антон Милаенко. Если машина в 2015 году попала в аварию с пробегом 112 тыс. км, а к 2024-му она выставлена на продажу с показателем 120 тыс. км, тоже напрашиваются соответствующие выводы.

"Не может автомобиль за восемь лет эксплуатации проехать всего 8 тыс. км. Кстати, в этом же отчете видны все предыдущие объявления о продаже ТС. Условно, купил человек машину три недели назад, а сейчас она снова стоит на продаже и по более низкой цене. Большая вероятность, что здесь есть подвох. Не исключено, что он решил по какой-то причине от авто избавиться. Возможно, вскрылась проблема с двигателем или другая неисправность. И он понимает, насколько это "удовольствие" дорогостоящее", – рассказывает о косвенных выводах Милаенко.

В отчете отражено и количество реальных владельцев автомобиля, и в каких регионах он эксплуатировался. В этой же программе можно будет узнать, находится ли машина в залоге и, как следствие, могут ли возникнуть проблемы при ее постановке на учет. Анализ данных о повреждениях, полученных в ДТП, даст понять, все ли в порядке с безопасностью автомобиля, например, на месте ли подушки безопасности.

Если на этом этапе подозрений не возникло, нужно осмотреть машину лично и оценить ее техническое состояние, которое должно соответствовать году и пробегу. Максим Скрипак рассказывает, что за год в среднем легковушка "наматывает" около 20 тыс. км. Если ей пять лет, пробег должен составить около сотни тысяч километров – такой показатель гарантирует высокий остаточный ресурс всех автодеталей. Если километраж значительно ниже, перед продажей могли сделать скрутку.

"Обязательно нужно провести тщательный внешний осмотр авто, загляните под капот и в салон. Безусловно, перекупщики могут предварительно сменить оплетку руля, рычаг коробки передач, педаль тормоза – на эти детали в первую очередь обращают внимание покупатели, поэтому продавцы наводят марафет. Тем не менее потертости хромированных крашеных элементов будут визуально говорить о том, проехали на машине 50 тыс. км или 505. Но чтобы быть уверенным наверняка, машину рекомендуется загнать в автосервис на комплексную диагностику", – объясняет Скрипак.

Во время такой проверки специалисты проведут диагностику узлов и агрегатов, подвески, кузова и электрооборудования. Данные о возможных скрутках специалисты оценивают благодаря сканерам – они помогают узнать то, о чем продавец желает умолчать.

Сколько стоит такая диагностика и как ее проводят?

Стоимость комплексной диагностики в Барнауле варьируется от 3 до 5 тысяч рублей. Антон Милаенко отмечает, что распознать скрутку на автомобилях премиум-класса не составляет труда: пробег фиксируется не только на приборной панели, а еще минимум в трех агрегатах. Максимальное число таких блоков с информацией в зависимости от марки транспортного средства может доходить до восьми. К ним доступа у "черных электриков" нет, поэтому затереть данные там они просто не могут, подчеркивает эксперт.

"К примеру, на щитке приборов показатели скрутили, но на коробке передач отмотать пробег не получится. И это касается не только Land Rover, но и Jaguar, Mercedes, Porsche и многих других премиальных брендов. В большинстве автомобилей масс-маркета и начального премиум-сегмента отследить такие вмешательства сложнее, потому что данные хранятся в одном месте", – поясняет собеседник информагентства.

Максим Скрипак добавляет, что сканер позволяет увидеть в параметрах актуальный текущий пробег. Его-то и сравнивают с данными одометра. Кроме того, автомобиль проверят по общей дилерской базе.