Будет светло и гладко. Пригородные поселки Барнаула продолжат благоустраивать летом-2022

Восемь пригородных территорий Барнаула будут благоустроены в рамках поддержки местных инициатив Алтайского края, сообщает администрация города.

Какие проекты реализуют в 2022 году

Победителями конкурсного отбора этого года стали проекты:

— жителей Власихи и Гоньбы, поселков Казенная Заимка и Центрального по монтажу уличного освещения,

— села Березовки и станции Ползуново — по ремонту дороги, поселка Научный Городок — по ремонту тротуара,

— поселка Черницк — по обустройству спортивной площадки.

Всего в анкетировании на конкурс приняли участие более полутора тысяч человек.

По словам главы Научногородской администрации Елены Широких, Ленинский район в краевом проекте поддержки местных инициатив участвует с самого начала — все семь лет.

«Уже со второго конкурсного отбора стало понятно, что наибольшее удовлетворение у жителей приносит реализация инфраструктурных проектов по ремонту дорог и монтажу линий наружного освещения. Поэтому все четыре гражданские инициативы, заявленные и прошедший конкурсный отбор, направлены в 2022 году на решение проблем с качеством освещения и дорог», — сказала Широких.

А деньги где?

Жители микрорайонов смогли быстро организовать сбор средств на софинансирование своих проектов и собрали порядка 1,1 миллиона рублей. Еще 207 тысяч рублей на поддержку гражданских инициатив перечислили 9 представителей бизнес-сообщества и общественных организаций. Из краевого бюджета на софинансирование проектов предусмотрено 8,3 миллионов.

Сейчас идет подготовка документов, чтобы заключить соглашения между администрацией Барнаула и Министерством финансов Алтайского края. В ближайшие месяцы будут объявлены конкурсные процедуры. Срок реализации проектов — до 1 октября.

По словам депутата БГД Юрия Ряполова, реализация краевого проекта поддержки местных инициатив дает возможность жителям пригорода решить злободневные проблемы:

«Благодаря заинтересованности жителей микрорайона Октябрьский в освещении центральной улицы Власихи активистами собраны более 600 опросных листов и всего за неделю — деньги на софинансирование проекта, а это около 250 тысяч рублей. И самое главное, что с каждым годом краевой проект все больше объединяет людей, инициируя их активность. В чатах жители пригорода уже обсуждают дальнейшие перспективы», — сказал он.

Справка: В рамках проекта поддержки местных инициатив Алтайского края за 2018-2022 годы на территории 15 населенных пунктов Барнаула реализовано 27 проектов, инициированных жителями, общей стоимостью 32,7 миллионов рублей.



Подробную информацию об инициативных проектах развития (создания) общественной инфраструктуры муниципальных образований Алтайского края можно получить на информационном портале алтайпредлагай.рф. С информацией об участии города Барнаула в краевом конкурсе проектов поддержки местных инициатив и о бюджете города Барнаула можно ознакомиться в рубрике «Бюджет для граждан» и на странице комитета по финансам.





