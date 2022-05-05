Что нужно делать, если вас укусил клещ. Инфографика

Клещи очень опасны: они вызывают различные заболевания, самое серьёзное из которых — клещевой энцефалит. В Алтайском крае, по данным регионального Роспотребнадзора, каждый 11-й клещ переносит энцефалит. На Алтае сезон этих членистоногих стартовал уже в конце марта. А впереди — майские праздники, когда многие поедут за город и на дачу. Что делать, если к вам присосался клещ и как его удалить — рассказывает наша инфографика.

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