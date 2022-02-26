Когда Вселенская мясопустная родительская суббота в 2022 году и как правильно поминать умерших? 

Вселенская мясопустная родительская суббота — день, когда верующие поминают ушедших родственников и всех почивших христиан. В этом году она приходится на 26 февраля, предзнаменует Сырную седмицу (Масленицу) — последнюю неделю перед Великим постом, когда разрешено употреблять в пищу мясо. Откуда пошла традиция поминать усопших и как правильно это делать, читайте на amic.ru.

Что такое Вселенская мясопустная родительская суббота?

Это первый поминальный день в году и последний перед Великим постом, когда верующим разрешено есть мясо. Первое упоминание об этом православном празднике было обнаружено в Типиконе (церковно-богослужебном уставе V века).



Первоначально Вселенская родительская суббота отмечалась неделей позже — на Сырной седмице (то есть масленой неделе). Позднее Великая церковь перенесла праздник на семь дней назад. Сделано это было для того, чтобы в Сырную субботу (за два дня до Великого поста) верующие могли спокойно воздать память преподобным постникам — монахам, причисленным к лику святых, которые никогда не употребляли скоромную пищу. Новый порядок был зафиксирован в Типиконе в IX веке.



Вселенские родительские субботы отличаются от обычных тем, что во время церковных богослужений и при личной молитве поминают всех крещёных христиан, когда-либо живших на земле, а не только родственников. Всего таких субботу в православном календаре две.

Что можно делать во Вселенскую родительскую субботу?

В этот день принято посещать храм. В пятницу — накануне вечером — в церквях служат Парастáс, или Великую панихиду. В субботу утром верующие посещают Божественную литургию. Следом за ней начинается общая панихида.



В этот день принято подавать записки с именами отошедших в мир иной родственников — священник помянет их во время Божественной литургии. Кроме того, верующие приносят в храм постные продукты и кагор и оставляют всё это на специальном канунном столике. Затем продукты частично раздадут нуждающимся, а частично возьмут на нужды прихода.



В первую Вселенскую родительскую субботу принято печь блины — это традиционное поминальное блюдо у восточных славян. Первый блин всегда кладут перед образами, остальные раздают детям, знакомым и нищим с просьбой помолиться об усопших. Также в этот день обязательно подают милостыню.



В февральскую Вселенскую родительскую субботу устраивают большой семейный ужин — важно, чтобы за столом собрались все родственники. Обязательно ставят дополнительные приборы — по числу почивших в этой семье человек. На каждую тарелку кладут по блину. По окончании застолья их собирают и раздают на улице прохожим с просьбой помолиться за определённого человека. Во время поминальной трапезы не принято наедаться “до отвала”. Еда в этот день имеет второстепенное значение. На первом плане — молитва об усопшем и память о нём.



Ну и, конечно, в этот день вовсю готовятся к Масленице. В 2022 году она начнётся в понедельник, 28 февраля, и продлится до прощёного воскресенья — до 6 марта.

Что нельзя делать во Вселенскую родительскую субботу? Рекомендации Церкви к этому дню стандартны. Не желательно:

ругаться;

сквернословить;

отказывать просящим милостыню;

плохо говорить об усопших;

заниматься уборкой;

устраивать на кладбище пиршество.



Особенно Церковь выделяет алкогольные напитки. Прямого запрета “не пить” нет — здесь каждый решает, нужно ему это или нет. Но поминать усопших “стопочкой”, как многие привыкли делать, запрещено. Это считается грехом и осквернением памяти человека, отошедшего в мир иной.