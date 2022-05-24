Все, что вы хотели узнать про свет. Барнаульская горэлектросеть ответит на вопросы читателей amic.ru

Барнаульская горэлектросеть возобновляет практику ответов на вопросы читателей amic.ru. Теперь вопросы мы принимаем на электронную почту bgs@amic.ru. Ждём их сегодня, 24 мая, до 17:00. Все письма будут переадресованы в БГЭС, ответы компания предоставит в среду, 25 мая, они будут опубликованы на портале amic.ru.

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Вопрос дня Что делать, если не согласен с суммами в квитанции за свет?

Специалисты горэлектросети готовы ответить на любые вопросы абонентов: как передать данные счётчика, если уехал на дачу, можно ли заплатить за три месяца вперёд, кто ответственен за проводку в доме — всё, что вы хотели спросить у специалистов БГЭС, можете написать на почту amic.ru и получить ответ.

Также напомним, сейчас в БГЭС действует акция: подписавшиеся на электронную квитанцию до 30 июня абоненты могут получить бонусы — 1000 рублей. Если у вас возникли вопросы об участии в акции, можете их также задать специалистам горэлектросети.