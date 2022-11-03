Живопись, графика, композиция: где в Барнауле научить ребёнка рисовать с нуля

Приобщение ребёнка к миру изобразительного искусства помогает ему расширить горизонты мышления и воображения. Творческие занятия развивают не только художественный и эстетический вкус, но и зрительно-образную память, ассоциативное мышление, потребность в самовыражении.

В Барнауле научить ребёнка рисовать можно на курсе «Юный художник» от школы ProИЗО. Курс рассчитан на обучение с нуля и подходит для учеников 10-15 лет. Обучение базируется на классической русской школе академического рисунка и живописи. Начиная с основ композиции, конструктивного и тонового рисунка, ученики осваивают техники акварельной и гуашевой живописи в различных стилях.

«У нас есть всё для развития творческих способностей ребёнка и получения качественных знаний. Поможем освоить большое количество техник различными художественными материалами. Наше обучение развивает внимание, аккуратность, мелкую моторику», — рассказали в ProИЗО.

Ключевые особенности курса:

— профессиональный педагог-художник;

— занятия в малых группах;

— индивидуальная работа с каждым учеником;

— три изучаемые дисциплины: рисунок, живопись, композиция;

— готовые работы забираете домой;

— получите ответы на все ваши вопросы.​

«Главное, на что мы ориентируемся: практика — 80% учебного времени, теория — 20%», — подчеркнули в школе.

Занятия проходят два раза в неделю по три урока — в среду и четверг с 16:00 до 18:15. Новая группа начнёт работу 9 ноября. Стоимость абонемента — 2500 руб/месяц.

Занятия проводятся в малых группах, количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна.

Добавим, что в ProИЗО также открыт набор на подготовительные курсы по академическому рисунку для абитуриентов. Занятия будут идти по специально разработанной программе, позволяющей за 6-9 месяцев набраться опыта для успешного прохождения вступительных экзаменов. Узнать подробнее можно по телефону +7 (3852) 595-464 или на сайте.

Студия живописи и графики «ProИЗО» (ИП Петров Д. С.)

Телефон: +7 (3852) 595-464.

Мобильный и WhatsApp / Telegram: +7 923 005-04-71.

Адрес: пр. Социалистический, 109, 4 этаж, кабинет 410.

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