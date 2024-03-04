Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 23 марта
Закупиться едой можно будет по шести адресам
04 марта 2024, 10:20, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org
Очередные продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 23 марта, сообщает мэрия.
Купить мясо, овощи, фрукты и другие продукты от алтайских производителей горожане смогут на шести площадках:
- у ТЦ "Россия";
- парк спорта Алексея Смертина;
- площадь Народная;
- сквер имени Германа Титова;
- проспект Красноармейский, 36 (перед баром-рестораном "Опера");
- площадь перед ДК "Южный" в поселке Южном.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 2 марта. Они стали первыми в этом сезоне, а посетили их 7 тысяч барнаульцев, потратив около 7 млн рублей.
10:26:55 04-03-2024
Ярмарки уже не те, просто места сбора , выуживания денег населения, поскольку товар дорогой и не всегда качественный! С качеством сейчас вообще беда!
11:34:33 04-03-2024
Просьба депутатам и администрации всех этих районов посетить эти ярмарки и определить (только не предвзято) качество товаров и их ценообразование . Хотя конечно наврут. Вот на вранье администрация и "ВЫРУЛИВАЕТ".
12:11:37 04-03-2024
гость (11:34:33 04-03-2024) Просьба депутатам и администрации всех этих районов посетить... Конечно верно и мы за это,но они не будут с народом на ярмарках.
12:22:53 04-03-2024
Вообще не понятно, что так тянет людей на эти ярмарки, цены не ниже чем в магазинах или рынках, да и качество сомнительное этой продукции. 🤔
12:29:44 04-03-2024
Сергей (12:22:53 04-03-2024) Вообще не понятно, что так тянет людей на эти ярмарки, цены ... «Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!»
13:33:43 04-03-2024
Сергей (12:22:53 04-03-2024) Вообще не понятно, что так тянет людей на эти ярмарки, цены ... заглядываем на ярмарку возле России только из-за дядечки, который торгует там вкусными орехами.