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Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 23 марта

Закупиться едой можно будет по шести адресам

04 марта 2024, 10:20, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org
Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

Очередные продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 23 марта, сообщает мэрия.

Купить мясо, овощи, фрукты и другие продукты от алтайских производителей горожане смогут на шести площадках:

  • у ТЦ "Россия";
  • парк спорта Алексея Смертина;
  • площадь Народная;
  • сквер имени Германа Титова;
  • проспект Красноармейский, 36 (перед баром-рестораном "Опера");
  • площадь перед ДК "Южный" в поселке Южном.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 2 марта. Они стали первыми в этом сезоне, а посетили их 7 тысяч барнаульцев, потратив около 7 млн рублей.

Барнаул Продукты

Комментарии 6

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Гость

10:26:55 04-03-2024

Ярмарки уже не те, просто места сбора , выуживания денег населения, поскольку товар дорогой и не всегда качественный! С качеством сейчас вообще беда!

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гость

11:34:33 04-03-2024

Просьба депутатам и администрации всех этих районов посетить эти ярмарки и определить (только не предвзято) качество товаров и их ценообразование . Хотя конечно наврут. Вот на вранье администрация и "ВЫРУЛИВАЕТ".

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гость

12:11:37 04-03-2024

гость (11:34:33 04-03-2024) Просьба депутатам и администрации всех этих районов посетить... Конечно верно и мы за это,но они не будут с народом на ярмарках.

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Сергей

12:22:53 04-03-2024

Вообще не понятно, что так тянет людей на эти ярмарки, цены не ниже чем в магазинах или рынках, да и качество сомнительное этой продукции. 🤔

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Гость

12:29:44 04-03-2024

Сергей (12:22:53 04-03-2024) Вообще не понятно, что так тянет людей на эти ярмарки, цены ... «Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!»

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Элен без ребят

13:33:43 04-03-2024

Сергей (12:22:53 04-03-2024) Вообще не понятно, что так тянет людей на эти ярмарки, цены ... заглядываем на ярмарку возле России только из-за дядечки, который торгует там вкусными орехами.

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