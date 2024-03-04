Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 23 марта

Закупиться едой можно будет по шести адресам

04 марта 2024, 10:20, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

Очередные продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 23 марта, сообщает мэрия.

Купить мясо, овощи, фрукты и другие продукты от алтайских производителей горожане смогут на шести площадках:

у ТЦ "Россия";

парк спорта Алексея Смертина;

площадь Народная;

сквер имени Германа Титова;

проспект Красноармейский, 36 (перед баром-рестораном "Опера");

площадь перед ДК "Южный" в поселке Южном.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 2 марта. Они стали первыми в этом сезоне, а посетили их 7 тысяч барнаульцев, потратив около 7 млн рублей.