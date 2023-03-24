Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 25 марта
Закупиться едой можно будет по шести адресам
24 марта 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: barnaul.press
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 25 марта, сообщает мэрия.
Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:
- сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении улицы Молодёжной и проспекта Красноармейского);
- микрорайон Новосиликатный, улица Новосибирская, 16в;
- улица Германа Титова, 9;
- село Лебяжье, улица Центральная, 65а;
- микрорайон Затон, улица Водников, 11;
- посёлок Казенная Заимка, улица Кольцевая, 11а, – тут торговлю организуют впервые.
На ярмарках можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.
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