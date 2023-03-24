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Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 25 марта

Закупиться едой можно будет по шести адресам

24 марта 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: barnaul.press
Фото: barnaul.press

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 25 марта, сообщает мэрия.

Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:

  • сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении улицы Молодёжной и проспекта Красноармейского);
  • микрорайон Новосиликатный, улица Новосибирская, 16в;
  • улица Германа Титова, 9;
  • село Лебяжье, улица Центральная, 65а;
  • микрорайон Затон, улица Водников, 11;
  • посёлок Казенная Заимка, улица Кольцевая, 11а, – тут торговлю организуют впервые.

На ярмарках можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.

Комментарии 1

  • Для чего эту клоунаду устраивают который год? Для сумасшедших бабок? В магазинах давно можно дешевле и качественнее продукты купить каждый день. Видать кто-то из чиновников имеет от этого какой-то профит.
    24 марта, Гость   Ответить
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