Закупиться едой можно будет по шести адресам

24 марта 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: barnaul.press

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 25 марта, сообщает мэрия.

Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:

сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении улицы Молодёжной и проспекта Красноармейского);

микрорайон Новосиликатный, улица Новосибирская, 16в;

улица Германа Титова, 9;

село Лебяжье, улица Центральная, 65а;

микрорайон Затон, улица Водников, 11;

посёлок Казенная Заимка, улица Кольцевая, 11а, – тут торговлю организуют впервые.

На ярмарках можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.