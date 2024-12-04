"Проеду я по Солнечной, сверну на Изумрудную". Эксперты оценили идею "именных" дорог

Собеседники amic.ru отметили, что уникальные имена для трасс решат вопросы безопасности и привлекут туристов

04 декабря 2024, 11:11, ИА Амител

Дорога в Алтайском крае / Фотог: amic.ru

Минтранс РФ предложил всем российским дорогам присвоить уникальные имена. Как заявили эксперты, опрошенные amic.ru, такую инициативу можно только приветствовать, поскольку это даст положительный эффект в плане безопасности, туризма и развития культурных традиций.

В проекте министерских поправок к ФЗ "Об автодорогах и дорожной деятельности" отмечается, что в названиях можно использовать имена географических объектов и отсылки к "историческим событиям", а также учитывать "национальные традиции и особенности соответствующих местностей". В настоящее время только федеральные трассы могут иметь уникальные названия: М-8 "Холмогоры", М-12 "Восток", А-181 "Скандинавия", Р-504 "Колыма". Для дорог уровнем пониже наличие имен вполне допускается, но не является обязательным. Однако министерство собирается покончить с "обезличкой" всех дорог – и федеральных, и региональных, и даже местных. Кстати, на сегодняшний день в стране 1,58 млн км автодорог, из которых 1 млн км – местные, 502 тыс. км – региональные, 66,2 тыс. км – федеральные.

Бывший депутат Госдумы РФ, автомобильный эксперт, координатор проекта "Карта убитых дорог" Александр Васильев убежден, что получение дорогами уникальных имен сыграет положительную роль в решении вопросов безопасности и туризма.

"У нас сейчас немало туристов из разных регионов передвигаются на автомобилях. И очень часто, чтобы не заблудиться, надо понимать, на какой дороге ты оказался, откуда и куда она идет. Если вдруг случится какое-то происшествие, нужно будет объяснить по телефону, где ты находишься. Географические привязки на слух воспринимаются более понятно, чем номерное обозначение", – пояснил он amic.ru.

Что касается пользы для туристов, по мнению Александра Васильева, наименование дороги позволит лучше понимать, куда он движется:

"Если указано, что дорога ведет, скажем, в Изборск – ты знаешь, что попадешь именно туда. Но иногда неплохо понимать, куда ты можешь заехать по пути, если свернешь на региональную трассу. За границей очень часто автодороги названы по населенным пунктам – даже если по ней не поедешь, получаешь более полное географическое представление о местности, где находишься".

Барнаульский писатель, журналист, телеведущий Владимир Токмаков провел параллель между наименованиями трасс и названиями улиц.

"В краевой столице есть улицы 1-я Западная, 2-я Западная и еще несколько названий, звучащих скучно и отчасти казенно. Такого быть не должно. Конечно, было бы красивее, если бы улицы назывались, предположим, Сиреневая, Рубиновая или улица Леонида Мерзликина, Родионова, Башунова и так далее. С дорогами нечто похожее. Пусть будут дороги Солнечные, Дорога Журавлей, Ползуновская или что-то подобное. Это будет красиво и привлекательно для гостей, может иметь благотворный туристический и эстетический эффект", – поделился он своей точкой зрения с amic.ru.

Александр Васильев отмечает, что путешественнику всегда очень важно понимать, на какой территории он находится:

"В Алтайском крае, как привлекательном для туристов регионе, у приезжающего есть соблазн двигаться не только по федеральной трассе, но и увидеть некоторые особенности территории. И наряду с привлекательным названием региональных дорог можно было бы указать информацию, чем знаменит тот или иной район".

Владимир Токмаков убежден, что к присвоению имен дорогам следует привлечь неравнодушную, творческую публику: