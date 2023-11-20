"Искра" раздора. Барнаульцы бунтуют против стройки на месте памятного кинотеатра
На месте бывшего кинотеатра собираются построить офисный центр с апартаментами. И, конечно, этому никто не рад
20 ноября 2023, 08:08, ИА Амител
В Барнауле не утихает скандал из-за идеи строительства на месте бывшего кинотеатра "Искра" так называемого "живого комплекса" с апартаментами и офисами. Жители ближайших к "Искре" домов на ул. Георгиева обивают пороги различных инстанций, пишут обращения, жалуются в СМИ, готовятся идти к депутатам и грозят пикетом. В первых числах ноября обшивку "Искры" уже начали демонтировать, а представители застройщика встретились с жителями и представителями УК. Противостояние только разгорается – барнаульцы намерены во что бы то ни стало остановить обещанную стройку и сдаваться не намерены. Как "живой комплекс", еще не родившись, грозить убить по-настоящему живую память города, любимый барнаульцами уголок и для многих – частичку детства – в материале amic.ru.
Начнем с начала. О чем спор?
Компания "Мой дом" планирует построить на месте "Искры" две башни (17 и 9 этажей), которые объединят общей пристройкой с общественными помещениями. По задумке застройщика в зданиях разместят продуктовый магазин, фитнес-зал, кафе, офисы, ЗАГС и апартаменты – то есть квартиры под аренду (90 помещений на 15 этажах). И куда же без паркинга – он так же запланирован (на 100 машино-мест). Вокруг многоэтажек девелопер обустроит сквер – новые деревья и лавочки займут территорию площади Жукова, которую покроют брусчаткой, и участок вокруг нее. Там же – на площади – появится памятник Жукову вместо существующего камня-обещания, который стоит там еще с 1996 года.
"Почему бизнесмен решает, как будет выглядеть площадь?"
Жители расположенных рядом домов, узнав о новом проекте, сразу же выступили резко против строительства. И отступать не планируют. Претензий море. Так, барнаульцы убеждены, что работы по возведению башен не просто навредят домам вокруг, а даже разрушат их. Жительница дома по ул. Георгиева, 44, Наталья обещает: обитатели Сулимы намерены доказать опасность строительства многоэтажек и будут в скором времени за свой счет заказывать экспертизу. Хотя этого они делать сами вовсе и не должны.
"Экспертизу нашего дома застройщик должен был сделать за свой счет, в итоге ее делаем мы самостоятельно. Наш дом и дом на ул. 50 лет СССР, 51 уже дали трещины. У нас трещина в первом подъезде, у плиты дыры сквозные, рука пролезает. Люди переживают, что эти плиты полетят, когда они начнут эти дома строить. У соседей на девятом этаже плита наклонилась. Да, застройщик говорит, что хочет вдавливать сваи, но это же не карандаш воткнуть. Кроме того, они собираются делать врезку в нашу воду и в наше отопление, а у нас и так не раз падал напор воды", – возмущена женщина.
Есть у барнаульцев претензии и к тому, что дом займет важное для жителей района и всего города общественное пространство – а это память о маленькой уютной Сулиме и ностальгия по детству. Переживают, что площадь Жукова изменит свой исторический облик, к которому привыкли несколько поколений барнаульцев.
"Мы считаем, что застройщик незаконно захватил землю. Как эту землю продали? Почему площадь, достопримечательность Барнаула была продана? Почему какой-то бизнесмен решает, как будет выглядеть площадь? У нас, получается, в Барнауле можно и площадь Советов купить? Давайте тогда будем ее продавать, передвинем памятник Ленину, построим там апартаменты. Еще под "Искрой" есть бомбоубежище, кто дал разрешение на его месте строить здание? Кто позволил строить комплекс рядом с детским садом? А еще своего заезда у дома не будет. Застройщик собрался делать заезд с улицы 50 лет СССР, но тогда надо забрать часть аллеи и вырубить зелень. Это тоже позволят сделать?" – негодует Наталья.
"Не понимаем, где ставить машины"
На этом возможные беды не заканчиваются. Барнаульцы считают, что два новых здания критически усложнят ситуацию с парковками в районе домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51. По словам жителей Сулимы, уже сейчас парковаться людям негде – все свободные "пятачки" перед домами и так битком заставлены машинами. Многим припозднившимся с работы приходится выискивать стоянку для авто по 20-30 минут.
"Сейчас все перед домом заставлено машинами. Застройщик хочет сделать сквер и еще сильнее сократить надземные парковки. Будет 100 мест в подземном паркинге, но их не хватит вообще никому. Люди будут приезжать в офисы и в апартаменты и займут наши парковки. Плюс еще там хотят делать ЗАГС, а это тоже машины, которые в подземный паркинг не поедут. Для 17-этажного и 9-этажного зданий парковочных мест нужно много как днем, так и ночью. Поэтому мы не понимаем, где будем ставить машины. У ТРЦ "Европа"?" – возмущается один из жителей дома на ул. Георгиева, 44.
И это еще не конец. Так, активисты уверены, что стройка фактически уничтожит свежий асфальт возле многих домов (который, кстати, положили вот только недавно, этим летом) – на самом деле строительной технике и автомобилям больше проехать негде. Жители домов на Георгиева, 44 и 50 лет СССР, 51 даже готовы поставить шлагбаумы, чтобы никто лишний во дворы не заехал, предупреждает Наталья.
Пока же к радикальным методам не прибегают – выбрали путь обращений и жалоб. (В общем-то, стараются решить все мирным путем, только слышат ли власти?) Барнаульцы обращались в комитет по архитектуре и градостроительству, писали в прокуратуру и в приемную президента, в СМИ, но это результата не дало. Теперь они собираются идти к депутатам, чтобы добиться помощи парламентариев в решении этого вопроса. Если и это не поможет, обитатели Сулимы пойдут пикетировать строительство "живого комплекса".
"Стройка никому не нравится"
Жители домов на ул. 50 лет СССР, 16 не меньше, чем соседи, возмущены стройкой под окнами. Сейчас три дома поддерживают связь и постоянно переписываются.
"Кому это понравится? Как техника будет проходить? У нас перед домами будет коллапс, во двор будет не заехать, мусор не вывезут. Стройка никому не нравится, довольных людей нет. Центральная площадь района, администрация через дорогу, и тут такое строить. Это кощунство", – отметил житель дома на ул. 50 лет СССР, 51 Сергей.
Правда, жители дома на 50 лет СССР 51, жалобы в ведомства пока не подавали. По словам Сергея, это сделали активисты из дома на Георгиева, 44, и отовсюду пришли только отписки. Поэтому "смысла в жалобах нет", отметил Сергей. А вот в сборе подписей против стройки они поучаствовать готовы – в этом смысл видят.
Еще 31 октября состоялось собрание жителей, там же и начали собирать подписи против "живого комплекса" (пока их больше 100).
Сергей сокрушается: мол, стройке все равно быть. Но за детали проекта он и жители дома на 50 лет СССР, 51 готовы бороться и намерены обсуждать их с застройщиком, который все же пошел на контакт, но только в формате встречи в администрации с отдельными представителями домов. Она состоялась 8 ноября, хотя, по существу, ничего не изменила. Да и большинство жителей туда вообще не пустили – только старших по дому и начальников УК. За дискуссией наблюдали чиновники из администрации Индустриального района и депутаты Барнаульской городской Думы.
Сергей, присутствующий на собрании, по его итогам понял, что полноценного проекта у застройщика нет.
"Единственное – на встрече нам дали ответ о том, что подключаться к нашей бойлерной они не будут. А остальное все было ни о чем. По большому счету проекта нормального у них нет. Они хотят делать сквер, а земля вокруг "Искры" принадлежит четырем разным собственникам. Про парковки тоже говорят, мол, у нас 100 парковочных мест. При этом в здании будет около 50 офисов, и они уже займут половину мест днем. С проездом к месту стройки тоже ничего не понятно. С ЗАГСом идея бесит всех до безобразия. На каком основании сюда переедет ЗАГС? Чушь. Вот когда будет проект, будем его обсуждать. Сейчас разрешения на строительство у них нет, они "Искру" разбирают. Скоро снесут – будет котлован в центре Индустриального района", – поделился Сергей.
Да, процесс уже запущен – 6 ноября со здания начали снимать обшивку. В компании "Мой дом" amic.ru пояснили, что работы начались после окончания сезона ярмарок, а сейчас производится демонтаж до каркаса здания. Потом его снесут. Сейчас администрация согласовывает границы забора, которым оградят место демонтажных работ. Снести здание "Мой дом" планирует уже до конца года.
"Только по названию дом отличается от апартаментов"
При всей объективности переживаний жителей Сулимы застройщик особых проблем не видит. Руководитель компании "Мой дом" Павел Князев не считает претензии обоснованными. Так, ранее он рассказывал amic.ru, что 100 мест в подземном паркинге должно хватить, ведь днем он будет работать на офисы, а вечером – на постояльцев апартаментов. Парковка для ЗАГСа будет своя – со стороны ул. Георгиева. По дворам строительная техника ездить не будет, пообещал Князев – для этого застройщик сделает отдельный проезд со стороны ул. 50 лет СССР. А чтобы не навредить ближайшим зданиям, девелопер собирается использовать технологию вдавливания, а не вбивания свай. А потому – никаких проблем быть не должно.
"Скорее всего, мы будем вдавливать сваи, чтобы не возникало колебаний. Наш фундамент никак не повлияет на фундамент домов, там нет такого близкого расстояния, чтобы это происходило. Если использовать процесс забивки свай, это может повлиять на дом. Но мы намеренно от него отказались. Теперь же влияния на существующий фундамент не будет. Жители же не профессионалы, чтобы это оценивать, и их опасения беспочвенны", – заверил он.
Что же до концепции будущих зданий, то и с этим проблем быть не должно. Ведь возводить будут офисы и апартаменты, а это не жилой дом. Павел Князев отмечал, что, например, в апартаментах мало у кого есть машины, поэтому уже упомянутой проблемы с парковками быть в природе не может.
Несмотря на заверения застройщика, барнаульцы мало понимают, чем апартаменты отличаются от жилого дома. Хотя председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин объяснил amic.ru это по-другому: апартаменты – это, по сути, те же жилые помещения, где, правда, можно жить без права прописки. Но в отличие от обычных домов рядом с апартаментами можно не строить социальные и культурные объекты.
"Жители в любом случае будут против дополнительных объектов рядом с их домами. И для них 17-этажные апартаменты будут тем же, что и 17-этажный дом. Только по названию будет все это отличаться – там будут те же квартиры, те же коммуникации. Это как гостиница или общежитие, с соответствующей нагрузкой на ближайшую инфраструктуру. И уже давно идет речь о том, чтобы приравнять апартаменты к жилому помещению, но пока этого не произошло. В данном случае должна быть проведена экспертиза проекта, нормативы должны быть соблюдены. Тогда можно строить", – пояснил Мишустин.
Что говорят власти?
Пока жители протестуют и переживают, в барнаульской мэрии решают, выдавать ли застройщику разрешение на строительство. Ведь его еще и нет. Разрешения на строительство на земельном участке на улице 50 лет СССР, 51а, власти не выдавали, сообщали amic.ru в мэрии. При этом снести существующее здание "Искры" собственник может, потому что это решение принимается правообладателем.
29 сентября специалисты мэрии совместно с управляющей компанией "Эталон" (к ней относится дом по ул. Георгиева, 44) обследовали здание и установили, что со стороны бокового фасада подъезда № 1 наблюдается отклонение ограждающих балконных плит от вертикали. В квартире № 142 (подъезд № 4) эксперты нашли отклонение ограждающей балконной плиты. А в цокольной части подъезда № 1 нашли нитевидные трещины. Однако существенных разрушений конструкций специалисты не выявили. Эксперты рекомендовали установить маячки на трещины в цокольной части дома для дальнейшего надзора и завести журнал наблюдений за маяками.
Сейчас мэрия рассматривает концепцию здания, которую направил властям застройщик. Затем девелопер должен пройти градсовет, где проект предстанет на суд чиновников и архитекторов. Так что именно в их руках судьба площади, знаменитого здания и спокойная жизнь сотен барнаульцев.
09:58:29 20-11-2023
А вчера во время сильного ветра обшивка здания летала у нас под окнами. Железные листы, слава Богу, что никого не было на улице в это время. И только около 9 утра приехал один человек и стал собирать эти листы.Видн, что застройщику наплевать на безопасность жителей района и даже своих сотрудников. Ветер дует, деревья ломает, обшивка летает по воздуху, а их сотрудник без каски ходит собирает эти листы, его ветром самого сносит. И у нас очень часто сильный ветер.А если бы был уже кран??на кого он бы полетел, на детский сад или подъезд?хорошо, что был выходной.Мимо искры дети в садик, школу идут.
10:13:51 20-11-2023
Жителям Сулимы без разницы, что построят. Им лишь бы побунтовать!
10:23:38 20-11-2023
Гость (10:13:51 20-11-2023) Им лишь бы побунто... Да пошумят малеха. Помнится когда в первый раз они там собиралась толпа против, набрали аж СТО подписей. ну не позорились бы. Если взять дома что рядом можно было набрать с пяток тысяч. это показатель что не все против.
10:28:08 20-11-2023
Гость (10:13:51 20-11-2023) Жителям Сулимы без разницы, что построят. Им лишь бы побунто... ну я бы не стал говорить за всех жителей Сулимы, далеко не все рады строительству. Это как в спорте, главное не начинать. Сулима как-то сопротивлялась точечной застройки, если падет "Искра", то много ещё клочков земли на Сулиме, где могут постараться воткнуть здания.
10:30:29 20-11-2023
Дело не в бунте. А в том что ухудшают условия проживания и комфорт жильцов. Инфраструктуру в том числе. Потеснить, воткнуть еще что только можно-это за здрасте, а так что бы квартал построить с нуля в 5 этажей -это уже не реально. Это слишком жирно для жильцов.
10:44:28 20-11-2023
Гость (10:30:29 20-11-2023) Дело не в бунте. А в том что ухудшают условия проживания и к... Ну вы же, сулимцы, каждый раз в комментах стараетесь передвинуть стрелки в сторону других районов города, где и так яблоку негде упасть, так всё застроено! У вас места вокруг Искры полным-полно! Пусть люди построят новые здания!
11:20:38 20-11-2023
Гость (10:44:28 20-11-2023) Ну вы же, сулимцы, каждый раз в комментах стараетесь передви... Я не "сулимиец")) Есть комфортные районы города, а есть районы куда даже заходить не хочется. Так вот этот район в воспоминаниях как комфортный остался, Не знаю как в последнее время там было, но там были оригинальные архитектурные формы, была своя ни с чем не сравнимая аура если хотите. И прогуляться по аллеи до самого Зоопарка было делом из приятных. Зайдите в высотные новострои, прогуляйтесь. Я был в шоке когда увидел жилые дома огороженные каким то жалким забором и что бы попасть туда надо в домофон долбиться, а внутри личная детская площадка, а рядом по аналогии другой такой же дом. Кому комфортно?! Оградились и сидят в своем одном купленном месте, а чужие пусть за забором трут свою шкуру, а выйдут и сами чужие в другой части города.
21:12:58 20-11-2023
Гость (10:30:29 20-11-2023) Дело не в бунте. А в том что ухудшают условия проживания и к... Кто там и чего ухудшает? Эти жильцы живут в разваливающихся домах. И к этой разрухе застройщик Искры не имеет никакого отношения. Там плиты давно отходят от нормативов. Жильцам бы вместо войны с застройщиком заняться бы своим домом. Но нет, пускай у них все рушится, они палец о палец не ударят, но соседу-застройщику насрать - это святое)
10:36:30 20-11-2023
Дело не в бунте. А в том что ухудшают условия проживания и комфорт жильцов - И что кто то что то может сделать?? да НИКТО И НИКОГДА
10:53:01 20-11-2023
А куда делся прежний владелец Искры, который хотел построить лишь небольшой офисник? Жители Сулимы его вынудили продать объект? Теперь планируется 2 здания. Ещё побунтуют, нынешний хозяин продаст, придёт другой, покруче, зажмёт местное население в кулак, чтобы пикнуть не смели и построит 4 дома на этом месте.
11:02:16 20-11-2023
Очень жаль, хорошее место было, в какой-то степени для меня изюминка нашего города, хотя давно живу в другом районе. Но как бы народ не хотел " бабло всегда побеждает добро"
21:14:21 20-11-2023
Александр (11:02:16 20-11-2023) Очень жаль, хорошее место было, в какой-то степени для меня ... Какая изюминка????? Хотя, о чем я… Кому и кобыла невеста (с) Золотой теленок
22:01:14 20-11-2023
Гость (21:14:21 20-11-2023) Какая изюминка????? Хотя, о чем я… Кому и кобыла невеста (с)... Жирную двойку в вашу безграмотную сущность. Теленка со стульями перепутать... Это надо вообще бессознательно писать. Вам поди и годочков поболее сорока?
11:08:05 20-11-2023
Ваше дело граждане-"телятина" , где нагадил, там и лежи. Прекращайте бунтовать! Готовьте свои дворы для парковок офисных жоповозок, из новостройки .
11:15:03 20-11-2023
Изюминка у Искры? ну как что напишут. Всю жизнь там живу вообще ничего изюмительного там нет.
11:21:17 20-11-2023
Капитализьм - ваш выбор. О чем думали, голосую за Ельцина? В сказки о том, что будете жить как в Европе? Все закономерно теперь.
11:56:00 20-11-2023
Проходила как-то по Сулиме - убогость и разруха. Так что пускай строят новые и красивые дома.
12:23:23 20-11-2023
Гость (11:56:00 20-11-2023) Проходила как-то по Сулиме - убогость и разруха. Так что пус... Вот именно! Депрессивные выселки, а не район! Всегда поражал своей безликостью, гетто из баракообразных девятиэтажек.
07:29:45 21-11-2023
Гость (12:23:23 20-11-2023) Вот именно! Депрессивные выселки, а не район! Всегда поражал... Да лучше в старой хрущевке на сулиме жить, чем в новостройке на какой-нибудь Ускова или не дай бог Сергея Семёнова.
12:49:24 20-11-2023
Можно подумать вы проживаете как минимум в монолитном. Если по ваших словам убогость, то давайте найдите в городе прекрасное место с жилыми домами. Два дома каждый 9 этажей, и подъездов , в случае чего куда переселить? Старый жил.фонд разрушается , вскоре в городе начнутся переселения по программе реновации.
16:55:07 20-11-2023
Ждут что их начнут отстреливать?
17:41:08 20-11-2023
Ну а что это искра убогая здание с пивнушкой внутри учишь что ли? Ну если не будут бить сваи чтобы в соседние дома не тряслись Ну и ладно поставят нормально будут магазины рядом поприличнее всё будет даже пожениться сбегать рядом, могу рассказать историю жил я на лазурной 24 - это шестиэтажка у нас за домом место участка с бурьяном и свалкой не понять какой решили построить жилой дом люди Ну у нас жильцы давай писать везде в итоге добились чтобы стройка не шла в итоге до сих пор стоит этот недострой так бы выстроили было бы всё нормально а если бы ничего не строить так и стоял бы этот бурьян со свалкой, ну я там уже с 2013 года не живу, и кстати многие кто был против тоже они живут уже там )))))))
19:13:26 20-11-2023
Нужно требовать организации публичных слушаний и смены вида разрешенного использования участка. Для постройки многоэтажки власти меняют, если нельзя ее строить. Что бы можно было построить небольшое кафе например на том же пятне застройки, остальное под сквер.
19:42:40 20-11-2023
1 (19:13:26 20-11-2023) Нужно требовать организации публичных слушаний и смены вида ... Хозяева города - застройщики. У кого требовать-то?
21:16:46 20-11-2023
1 (19:13:26 20-11-2023) Нужно требовать организации публичных слушаний и смены вида ... А с какого перепуга ты решил за собственника? Ты ему из своих денег заплатишь убытки и упущенную выгоду? Почему все с таким рвением до чужого добра охочи? Ну вот тебе же никто не диктует куда тебе свои копейки пристраивать? Вот и ты не лезь не в свое дело.
22:06:02 20-11-2023
Делали ремонт на против по 50 лет. Дом построен без цемента, только штукатурка хорошая, если будут бить сваи, быть биде.
22:19:10 20-11-2023
Евгений (22:06:02 20-11-2023) Делали ремонт на против по 50 лет. Дом построен без цемента,... А можно конкретнее адрес дома по 50лет СССР, который напротив? Это 16-й дом или 51-й?
10:01:53 21-11-2023
Всем прекрасно понятно (не надо народ не дооценивать ), что кинотеатр "Искра" уже сейчас разбирают (разрушают), дабы БЫСТРЕЕ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ на строительство, которого в данный момент никто не выдавал. Ведь не будет же яма вечно.... Дети же в школу ходят, рядом садик.... Чистой воды оппортунизм со стороны застройщика, а может и ещё кого.... Думают, что умнее всех.... Ни стыда, ни совести..."СКОРЕЕ ВСЕГО, мы будем вдавливать сваи..." (говорит Князев). То есть ДАЖЕ в его речи отсутствует утверждение об отказе от вбивания свай. Следовательно, от таких слов очень легко отказаться. Я же не обещал))))) Кто-то пишет: "пусть строят красивые дома". А старые, расположенные рядом, пусть разрушаются??? Или кто-то за свой счёт (ну, точно не застройщик, который даже экспертизу оплатить не может... а может просто пока думает, кому "дать на лапу") готов компенсировать потери???))) Застройщик (или собственник))) обещает сделать красивый сквер...))) Так это естественно... Он же, для начала, и все разрушит (стройка есть стройка)))... Бред... И где он собрался этот сквер делать??? На его же земле дома будут стоять.... Или уже мысленно представляет себя на чужой территории???))) Почему застройщик (или собственник) пытается договориться с Председателем дома по ул. 50 лет СССР, 51, чтобы жильцы разрешили заезжать к месту стройки по их земле (земле жильцов данного дома) ??? Застройщику же разрешили рубить сквер со стороны дороги по ул. 50 лет СССР и делать въезд))) Опять обман... сплошной обман.... Как в сказке про "Теремок"(пусти погреться.... ))) Очень надеемся, что разрешения на строительство 17 и 9 - этажных зданий (да еще и под съем рядом-то с садиком) застройщик никогда не получит. Нужно думать о развитии инфраструктуры города и уровне качества жизни большинства жителей данного города, а не о благе отдельных индивидов))) Иначе можно будет сделать однозначные выводы о порядочности наших представителей власти!
14:22:53 21-11-2023
Где проект с якобы новым благоустроенным сквером и где рисунки въезда со стороны 50 лет СССР? Там благоустроенная красивая прогулочная зеленая аллея, как можно её губить?! Город удивительный в одном месте сделаем сквер, в другом месте убьём то что было изначально городом заложено.