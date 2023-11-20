"Искра" раздора. Барнаульцы бунтуют против стройки на месте памятного кинотеатра

На месте бывшего кинотеатра собираются построить офисный центр с апартаментами. И, конечно, этому никто не рад

20 ноября 2023, 08:08, ИА Амител

Здание бывшего кинотеатра "Искра" / Фото: amic.ru

В Барнауле не утихает скандал из-за идеи строительства на месте бывшего кинотеатра "Искра" так называемого "живого комплекса" с апартаментами и офисами. Жители ближайших к "Искре" домов на ул. Георгиева обивают пороги различных инстанций, пишут обращения, жалуются в СМИ, готовятся идти к депутатам и грозят пикетом. В первых числах ноября обшивку "Искры" уже начали демонтировать, а представители застройщика встретились с жителями и представителями УК. Противостояние только разгорается – барнаульцы намерены во что бы то ни стало остановить обещанную стройку и сдаваться не намерены. Как "живой комплекс", еще не родившись, грозить убить по-настоящему живую память города, любимый барнаульцами уголок и для многих – частичку детства – в материале amic.ru.

Начнем с начала. О чем спор?

Компания "Мой дом" планирует построить на месте "Искры" две башни (17 и 9 этажей), которые объединят общей пристройкой с общественными помещениями. По задумке застройщика в зданиях разместят продуктовый магазин, фитнес-зал, кафе, офисы, ЗАГС и апартаменты – то есть квартиры под аренду (90 помещений на 15 этажах). И куда же без паркинга – он так же запланирован (на 100 машино-мест). Вокруг многоэтажек девелопер обустроит сквер – новые деревья и лавочки займут территорию площади Жукова, которую покроют брусчаткой, и участок вокруг нее. Там же – на площади – появится памятник Жукову вместо существующего камня-обещания, который стоит там еще с 1996 года.

Здание бывшего кинотеатра "Искра"/ Фото: amic.ru

"Почему бизнесмен решает, как будет выглядеть площадь?"

Жители расположенных рядом домов, узнав о новом проекте, сразу же выступили резко против строительства. И отступать не планируют. Претензий море. Так, барнаульцы убеждены, что работы по возведению башен не просто навредят домам вокруг, а даже разрушат их. Жительница дома по ул. Георгиева, 44, Наталья обещает: обитатели Сулимы намерены доказать опасность строительства многоэтажек и будут в скором времени за свой счет заказывать экспертизу. Хотя этого они делать сами вовсе и не должны.

"Экспертизу нашего дома застройщик должен был сделать за свой счет, в итоге ее делаем мы самостоятельно. Наш дом и дом на ул. 50 лет СССР, 51 уже дали трещины. У нас трещина в первом подъезде, у плиты дыры сквозные, рука пролезает. Люди переживают, что эти плиты полетят, когда они начнут эти дома строить. У соседей на девятом этаже плита наклонилась. Да, застройщик говорит, что хочет вдавливать сваи, но это же не карандаш воткнуть. Кроме того, они собираются делать врезку в нашу воду и в наше отопление, а у нас и так не раз падал напор воды", – возмущена женщина.

Есть у барнаульцев претензии и к тому, что дом займет важное для жителей района и всего города общественное пространство – а это память о маленькой уютной Сулиме и ностальгия по детству. Переживают, что площадь Жукова изменит свой исторический облик, к которому привыкли несколько поколений барнаульцев.

"Мы считаем, что застройщик незаконно захватил землю. Как эту землю продали? Почему площадь, достопримечательность Барнаула была продана? Почему какой-то бизнесмен решает, как будет выглядеть площадь? У нас, получается, в Барнауле можно и площадь Советов купить? Давайте тогда будем ее продавать, передвинем памятник Ленину, построим там апартаменты. Еще под "Искрой" есть бомбоубежище, кто дал разрешение на его месте строить здание? Кто позволил строить комплекс рядом с детским садом? А еще своего заезда у дома не будет. Застройщик собрался делать заезд с улицы 50 лет СССР, но тогда надо забрать часть аллеи и вырубить зелень. Это тоже позволят сделать?" – негодует Наталья.

Проект многоэтажки на месте "Искры" / Фото: предоставлено компанией "Мой дом"

"Не понимаем, где ставить машины"

На этом возможные беды не заканчиваются. Барнаульцы считают, что два новых здания критически усложнят ситуацию с парковками в районе домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51. По словам жителей Сулимы, уже сейчас парковаться людям негде – все свободные "пятачки" перед домами и так битком заставлены машинами. Многим припозднившимся с работы приходится выискивать стоянку для авто по 20-30 минут.

"Сейчас все перед домом заставлено машинами. Застройщик хочет сделать сквер и еще сильнее сократить надземные парковки. Будет 100 мест в подземном паркинге, но их не хватит вообще никому. Люди будут приезжать в офисы и в апартаменты и займут наши парковки. Плюс еще там хотят делать ЗАГС, а это тоже машины, которые в подземный паркинг не поедут. Для 17-этажного и 9-этажного зданий парковочных мест нужно много как днем, так и ночью. Поэтому мы не понимаем, где будем ставить машины. У ТРЦ "Европа"?" – возмущается один из жителей дома на ул. Георгиева, 44.

И это еще не конец. Так, активисты уверены, что стройка фактически уничтожит свежий асфальт возле многих домов (который, кстати, положили вот только недавно, этим летом) – на самом деле строительной технике и автомобилям больше проехать негде. Жители домов на Георгиева, 44 и 50 лет СССР, 51 даже готовы поставить шлагбаумы, чтобы никто лишний во дворы не заехал, предупреждает Наталья.

Пока же к радикальным методам не прибегают – выбрали путь обращений и жалоб. (В общем-то, стараются решить все мирным путем, только слышат ли власти?) Барнаульцы обращались в комитет по архитектуре и градостроительству, писали в прокуратуру и в приемную президента, в СМИ, но это результата не дало. Теперь они собираются идти к депутатам, чтобы добиться помощи парламентариев в решении этого вопроса. Если и это не поможет, обитатели Сулимы пойдут пикетировать строительство "живого комплекса".

Работы по сносу здания "Искры" / Фото: amic.ru

"Стройка никому не нравится"

Жители домов на ул. 50 лет СССР, 16 не меньше, чем соседи, возмущены стройкой под окнами. Сейчас три дома поддерживают связь и постоянно переписываются.

"Кому это понравится? Как техника будет проходить? У нас перед домами будет коллапс, во двор будет не заехать, мусор не вывезут. Стройка никому не нравится, довольных людей нет. Центральная площадь района, администрация через дорогу, и тут такое строить. Это кощунство", – отметил житель дома на ул. 50 лет СССР, 51 Сергей.

Правда, жители дома на 50 лет СССР 51, жалобы в ведомства пока не подавали. По словам Сергея, это сделали активисты из дома на Георгиева, 44, и отовсюду пришли только отписки. Поэтому "смысла в жалобах нет", отметил Сергей. А вот в сборе подписей против стройки они поучаствовать готовы – в этом смысл видят.

Еще 31 октября состоялось собрание жителей, там же и начали собирать подписи против "живого комплекса" (пока их больше 100).

Сергей сокрушается: мол, стройке все равно быть. Но за детали проекта он и жители дома на 50 лет СССР, 51 готовы бороться и намерены обсуждать их с застройщиком, который все же пошел на контакт, но только в формате встречи в администрации с отдельными представителями домов. Она состоялась 8 ноября, хотя, по существу, ничего не изменила. Да и большинство жителей туда вообще не пустили – только старших по дому и начальников УК. За дискуссией наблюдали чиновники из администрации Индустриального района и депутаты Барнаульской городской Думы.

Сергей, присутствующий на собрании, по его итогам понял, что полноценного проекта у застройщика нет.

"Единственное – на встрече нам дали ответ о том, что подключаться к нашей бойлерной они не будут. А остальное все было ни о чем. По большому счету проекта нормального у них нет. Они хотят делать сквер, а земля вокруг "Искры" принадлежит четырем разным собственникам. Про парковки тоже говорят, мол, у нас 100 парковочных мест. При этом в здании будет около 50 офисов, и они уже займут половину мест днем. С проездом к месту стройки тоже ничего не понятно. С ЗАГСом идея бесит всех до безобразия. На каком основании сюда переедет ЗАГС? Чушь. Вот когда будет проект, будем его обсуждать. Сейчас разрешения на строительство у них нет, они "Искру" разбирают. Скоро снесут – будет котлован в центре Индустриального района", – поделился Сергей.

Да, процесс уже запущен – 6 ноября со здания начали снимать обшивку. В компании "Мой дом" amic.ru пояснили, что работы начались после окончания сезона ярмарок, а сейчас производится демонтаж до каркаса здания. Потом его снесут. Сейчас администрация согласовывает границы забора, которым оградят место демонтажных работ. Снести здание "Мой дом" планирует уже до конца года.

Проект офисного центра на территории "Искры" / Фото: amic.ru

"Только по названию дом отличается от апартаментов"

При всей объективности переживаний жителей Сулимы застройщик особых проблем не видит. Руководитель компании "Мой дом" Павел Князев не считает претензии обоснованными. Так, ранее он рассказывал amic.ru, что 100 мест в подземном паркинге должно хватить, ведь днем он будет работать на офисы, а вечером – на постояльцев апартаментов. Парковка для ЗАГСа будет своя – со стороны ул. Георгиева. По дворам строительная техника ездить не будет, пообещал Князев – для этого застройщик сделает отдельный проезд со стороны ул. 50 лет СССР. А чтобы не навредить ближайшим зданиям, девелопер собирается использовать технологию вдавливания, а не вбивания свай. А потому – никаких проблем быть не должно.

"Скорее всего, мы будем вдавливать сваи, чтобы не возникало колебаний. Наш фундамент никак не повлияет на фундамент домов, там нет такого близкого расстояния, чтобы это происходило. Если использовать процесс забивки свай, это может повлиять на дом. Но мы намеренно от него отказались. Теперь же влияния на существующий фундамент не будет. Жители же не профессионалы, чтобы это оценивать, и их опасения беспочвенны", – заверил он.

Что же до концепции будущих зданий, то и с этим проблем быть не должно. Ведь возводить будут офисы и апартаменты, а это не жилой дом. Павел Князев отмечал, что, например, в апартаментах мало у кого есть машины, поэтому уже упомянутой проблемы с парковками быть в природе не может.

Несмотря на заверения застройщика, барнаульцы мало понимают, чем апартаменты отличаются от жилого дома. Хотя председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин объяснил amic.ru это по-другому: апартаменты – это, по сути, те же жилые помещения, где, правда, можно жить без права прописки. Но в отличие от обычных домов рядом с апартаментами можно не строить социальные и культурные объекты.

"Жители в любом случае будут против дополнительных объектов рядом с их домами. И для них 17-этажные апартаменты будут тем же, что и 17-этажный дом. Только по названию будет все это отличаться – там будут те же квартиры, те же коммуникации. Это как гостиница или общежитие, с соответствующей нагрузкой на ближайшую инфраструктуру. И уже давно идет речь о том, чтобы приравнять апартаменты к жилому помещению, но пока этого не произошло. В данном случае должна быть проведена экспертиза проекта, нормативы должны быть соблюдены. Тогда можно строить", – пояснил Мишустин.

Проект "живого" комплекса "Искра"/ Фото: amic.ru

Что говорят власти?

Пока жители протестуют и переживают, в барнаульской мэрии решают, выдавать ли застройщику разрешение на строительство. Ведь его еще и нет. Разрешения на строительство на земельном участке на улице 50 лет СССР, 51а, власти не выдавали, сообщали amic.ru в мэрии. При этом снести существующее здание "Искры" собственник может, потому что это решение принимается правообладателем.

29 сентября специалисты мэрии совместно с управляющей компанией "Эталон" (к ней относится дом по ул. Георгиева, 44) обследовали здание и установили, что со стороны бокового фасада подъезда № 1 наблюдается отклонение ограждающих балконных плит от вертикали. В квартире № 142 (подъезд № 4) эксперты нашли отклонение ограждающей балконной плиты. А в цокольной части подъезда № 1 нашли нитевидные трещины. Однако существенных разрушений конструкций специалисты не выявили. Эксперты рекомендовали установить маячки на трещины в цокольной части дома для дальнейшего надзора и завести журнал наблюдений за маяками.

Сейчас мэрия рассматривает концепцию здания, которую направил властям застройщик. Затем девелопер должен пройти градсовет, где проект предстанет на суд чиновников и архитекторов. Так что именно в их руках судьба площади, знаменитого здания и спокойная жизнь сотен барнаульцев.