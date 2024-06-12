Бюст Георгию Жукову официально открылся в Барнауле на месте старого закладного камня

Около 25 лет на площади Жукова стоял закладной камень, обещающий поставить памятник маршалу Победы. Теперь бюст полководцу, наконец, открылся на этом месте

12 июня 2024, 12:15, Антон Дегтярев

Памятник Георгию Жукову в Бурнауле/ Фото: amic.ru

12 июня 2024 года в Барнауле официально открыли памятник маршалу Победы Георгию Жукову на площади имени полководца. Еще с 1999 года на этом месте стоял закладной камень, который демонтировали, а в начале июня здесь уже появился памятник. Около него также сделали асфальтированную дорожку. Журналист amic.ru увидел, как открывался памятник, а также пообщался с руководством компании "Мой Дом", которая демонтировала старый камень и установила бюст, о монументе и будущих работах на месте снесенного кинотеатра "Искра".

"Памятник должен простоять более 100 лет"

Новый памятник Жукову выполнен из бронзы, а постамент – из железобетона, окрашенного под бронзу. Высота бюста составила более трех метров. По словам директора компании "Мой Дом" Павла Князева, памятник будет стоять долго.

"Материал – бронза, чтобы памятник долго стоял, бронзовый бюст долговечен, сотни лет может стоять независимо от осадков и разницы температур. Я думаю, что памятник точно должен простоять более 100 лет", – пояснил он.

На установку монумента потратили 5 млн рублей. Сделали его в Санкт-Петербурге. Привезли памятник в Барнаул еще перед Новым годом. Его хотели открыть 9 мая, однако согласования заняли много времени, рассказал Павел Князев. На саму установку потребовалось две недели. При этом памятник Жукову – типовой. И если бы это был индивидуальный заказ, то на согласования потребовалось бы куда больше времени, подчеркнул он.

Павел Князев добавил, что некоторые штрихи рабочие еще должны будут доделать. Так, с разных сторон появится "живая изгородь" из растений. Пока ухаживать за памятником будет строительная компания. Однако потом объект перейдет управляющей компании, содержащей здание, которое планируется построить на месте бывшего кинотеатра "Искра".

Открытие памятника Георгию Жукову в Барнауле / Фото: amic.ru

"Историческая справедливость восстановлена"

Закладной камень с надписью "Здесь будет установлен памятник четырежды Герою Советского Союза маршалу Г.К. Жукову", который ранее стоял на этом месте, демонтировали 31 мая. По словам Павла Князева, его было решено сохранить и отправить в музей.

"Камень-обещание" простоял около 25 лет. Его поставили еще в 1999 году по инициативе Союза ветеранов, однако тогда денег на памятник не нашлось, и об идее надолго забыли.

В 2023 году компания "Мой дом" сообщила, что поставит на месте закладного камня полноценный бюст Жукову. В начале июня памятник уже появился на площади.

Жители близлежащих домов установке монумента обрадовались. Один из местных рассказал, что люди, которые постоянно ходили мимо закладного камня, годами ждали, что тут появится памятник.

"Спасибо, что сделали. Я очень-очень рад, что установили памятник. Больше 20 лет обещали установить тут памятник, но поставили закладной камень, и все. Только сейчас все сдвинулось с мертвой точки. Я рад. Соседи про памятник тоже отзываются хорошо", – рассказал житель дома на ул. Георгиева, 44, Григорий.

Открытие памятника Георгию Жукову / Фото: amic.ru

Другой житель дома, Максим, отметил, что даже обращался по этому поводу в администрацию района и не понимал, как столько лет на площади Жукова может стоять закладной камень.

"Конечно, это странно, когда 25 лет стоит закладной камень с надписью: "Здесь будет памятник". Это было как несбывшееся обещание какое-то. К нему и цветы носили школьники, потому что больше некуда. Неместные удивлялись этому, а местные уже перестали давно верить, что памятник появится. Но отлично, что это изменилось. Теперь историческая справедливость восстановлена", – отметил он.

Что еще появится на площади Жукова?

Бюст Жукову – это только часть планов компании "Мой Дом", которые касаются площади Жукова. Строители собираются возвести на площади 17-этажную и 9-этажную высотки с апартаментами и офисными помещениями. Рядом с ними они планируют благоустроить территорию и сделать общедоступный сквер. Павел Князев отметил, что памятник и дорожка к нему – это уже начало благоустройства. Основные работы должны начаться в этом году. К лету 2026 года компания намерена закончить работы по строительству зданий и созданию сквера.

"У нас нет задачи прийти, навредить месту и уйти. Скорее, мы двигаемся к тому, чтобы провести полную реновацию сквера, сделать благоустройство, освещение и так далее. Сейчас мы согласовываем этапность. Мы готовы – вопрос в согласовании стройки. Бюджет сквера 50 млн рублей. Общая концепция, понимание есть, детали требуют согласования. Предстоит градсовет, где все будет обсуждаться. Для нас важно, чтобы вокруг был порядок и благоустройство", – отметил Павел Князев.

Строительная площадка на месте бывшего кинотеатра "Искра"/ Фото: amic.ru

На данный момент на площадке, где будут строить здания, проходит испытание грунтов, "чтобы не бить сваи", отметил Павел Князев. Сейчас компания ищет решение, которое позволит не навредить окружающим домам, уточнил он. И проводится "безвибрационное усиление грунтов".

Жители близлежащих домов (на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51) активно выступают против стройки и считают, что она создаст проблемы с парковками, разрушит дворы и навредит их многоэтажкам. Подробнее об этом можно прочитать здесь. По словам Павла Князева, компания намерена встретиться с жителями и обсудить проект строительства зданий.