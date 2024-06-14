Благоустройство сквера у бывшего кинотеатра "Искра" в Барнауле начнется в 2024 году

Закончить создание зеленой зоны компания "Мой дом" планирует к лету 2026 года

14 июня 2024, 08:02, Антон Дегтярев

Сквер у площади Жукова / Фото: Антон Дегтярев

Компания "Мой Дом" начнет благоустройство сквера рядом с барнаульской площадью Жукова и снесенным кинотеатром "Искра" уже в 2024 году. Закончить работы намерены к лету 2026-го. На обновление общественного пространства застройщик планирует потратить около 50 млн рублей. Об этом amic.ru рассказал директор компании "Мой Дом" Павел Князев.

"Для нас важно, чтобы вокруг был порядок и благоустройство"

На месте снесенного здания кинотеатра "Искра" компания "Мой Дом" намерена построить 17-этажную и 9-этажную высотки с апартаментами и офисными помещениями. Рядом с ними благоустроят сквер площадью 1,2 гектара. Там планируется провести дополнительное озеленение, облагородить существующие посадки, сделать новые пешеходные дорожки и тротуары, двухуровневое освещение, установить пешеходный светодинамический фонтан, а также оборудовать места для социальных ярмарок и отдыха для детей и взрослых.

Впрочем, кое-что уже сделано. Так, на площади Жукова в июне 2024 года компания установила бюст маршалу Победы на месте закладного камня 24-летней давности (он появился еще в 1999 году, но затем денег на полноценный монумент не нашлось). К памятнику рабочие проложили новую дорогу. Закончить работы по созданию сквера и по строительству зданий компания планирует к лету 2026 года, "если им не будут препятствовать".

"У нас нет задачи прийти, навредить месту и уйти. Скорее, мы двигаемся к тому, чтобы провести полную реновацию сквера, сделать благоустройство, освещение и так далее. Сейчас мы согласовываем этапность. Мы готовы – вопрос в согласовании стройки. Бюджет сквера – 50 млн рублей. Общая концепция, понимание есть, детали требуют согласования. Предстоит градсовет, где все будет обсуждаться. Для нас важно, чтобы вокруг был порядок и благоустройство", – отметил Павел Князев.

Строительная площадка на месте снесенного кинотеатра "Искра" / Фото: amic.ru

"Хотим показать, что мы не враги-капиталисты"

Павел Князев добавил, что компания учла мнение местных жителей, с которыми представители застройщика обсуждали благоустройство сквера.

"Мы много вещей учли, там все вещи были базовые, которые можно было принять. На градсовете сквер также будет обсуждаться. Правда, дата градсовета пока неизвестна. Пока мы установили бюст Жукову, хотим показать, что мы не враги-капиталисты, а люди с благой идеей. Да, у нас проект, земля. Но пришли бы не мы – неизвестно, что здесь было бы. Мы все равно пытаемся встроить проект в среду, чтобы она жила, смотрим чуть дальше. Мы видим в сквере пользу для общества, для себя и для проекта в целом", – отметил он.

На строительной площадке сейчас идет испытание грунтов и их "безвибрационное усиление". По словам Князева, "бить" сваи они не хотят и ищут решение, которое позволит не навредить окружающим домам.

Напомним, что в конце февраля на площади Жукова завершился снос здания бывшего кинотеатра "Искра". Объект демонтировали, чтобы построить вместо него 17-этажное и 9-этажную высотки с апартаментами и офисными помещениями. Однако жители домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51, выступают против стройки и считают, что новые многоэтажки усилят проблемы с парковками и испортят дороги. Подробнее о проекте и о претензиях горожан можно прочитать здесь.