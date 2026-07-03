Прохор Шаляпин признался, что ради славы прошел через постель
В интервью он откровенно рассказал о начале своей карьеры
03 июля 2026, 06:50, ИА Амител
Прохор Шаляпин рассказал на шоу "Что о тебе думают?" с Ксенией Собчак, что в начале пути к славе был готов на многое ради известности.
«Диван в шоу-бизнесе не все решает, но присутствует. И те, кто говорит, что они таких методов не применяют, — врут. Конечно, я тоже через это проходил, и не раз. Но я не жалею ни о чем, просто время было такое, и я был готов на все», — поделился он.
Певец отметил, что половые связи не привели к желаемым результатам, ведь он обращался за помощью не к тем людям.
«Я понимал, что не с теми людьми я прыгал в койку. Потому что я бы уже давно был на вершине», — признался артист.
Как рассказал Шаляпин, он в последнее время активно работает над новым материалом и мечтает о возвращении на большое телевидение.
Однако он признает, что конкуренция в шоу-бизнесе высока, и старые методы продвижения уже не работают так, как раньше.
06:59:50 03-07-2026
Как будто кто то сомневался?
07:01:22 03-07-2026
щас Дронов, конечно, заявит, что он не из таких, а просто талантливый, да
07:13:37 03-07-2026
Элен без ребят (07:01:22 03-07-2026) щас Дронов, конечно, заявит, что он не из таких, а просто т... не ревнуйте.
ведь главное не говорить, а знать за себя.
кому чё, кому ничё-кому.. портупею через плечо.
10:51:58 03-07-2026
Элен без ребят (07:01:22 03-07-2026) щас Дронов, конечно, заявит, что он не из таких, а просто т... Он как раз из таких. Иначе не пробрался бы.
07:02:52 03-07-2026
А нам втюхивают про какие то ценности.
07:19:03 03-07-2026
Костян (07:02:52 03-07-2026) А нам втюхивают про какие то ценности. ... Причем им самим эти ценности до лампочки,главное чтобы ты строем ходил и «Катюшу» пел.
07:34:55 03-07-2026
Гость (07:19:03 03-07-2026) Причем им самим эти ценности до лампочки,главное чтобы ты ст...
Как и большинству. Особенно молодежи. В одном месте они видели эти ценности.
15:59:53 03-07-2026
Гость (07:34:55 03-07-2026) Как и большинству. Особенно молодежи. В одном месте они ...
Эти ценности нужны только трясущимся постсоветским дедам, стоящим на краю могилы. Для нормальных людей достаточно общечеловеческих ценностей
07:25:02 03-07-2026
можно всю жизнь карабкаться в гору, причем не факт, что получится.
а можно найти вертолет, сесть в него, и полететь
08:03:26 03-07-2026
Каминг аут.
Вышел из тени.
08:04:14 03-07-2026
Лично мне хватит и того. Что парень с таким нелёгким детством не стал маргиналом.
08:09:08 03-07-2026
вот поэтому и талантов мало на большой сцене
Прохор Шаляпин вместо Александра Градского
09:39:17 03-07-2026
Гость (08:09:08 03-07-2026) вот поэтому и талантов мало на большой сценеПрохор Шаляп... Да и до Шаляпина ему,как члену до плеча.
Как был геем Захаренковым,так им и останется.
09:05:24 03-07-2026
Прикольный чувак.
14:54:28 03-07-2026
Гость (09:05:24 03-07-2026) Прикольный чувак.... или чувиха - вопрос не раскрыт.
загадочная тайна и мрак неизвестности.