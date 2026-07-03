Прохор Шаляпин признался, что ради славы прошел через постель

В интервью он откровенно рассказал о начале своей карьеры

03 июля 2026, 06:50, ИА Амител

Прохор Шаляпин / Фото: скриншот видео

Прохор Шаляпин рассказал на шоу "Что о тебе думают?" с Ксенией Собчак, что в начале пути к славе был готов на многое ради известности.

«Диван в шоу-бизнесе не все решает, но присутствует. И те, кто говорит, что они таких методов не применяют, — врут. Конечно, я тоже через это проходил, и не раз. Но я не жалею ни о чем, просто время было такое, и я был готов на все», — поделился он.

Певец отметил, что половые связи не привели к желаемым результатам, ведь он обращался за помощью не к тем людям.

«Я понимал, что не с теми людьми я прыгал в койку. Потому что я бы уже давно был на вершине», — признался артист.

Как рассказал Шаляпин, он в последнее время активно работает над новым материалом и мечтает о возвращении на большое телевидение.

Однако он признает, что конкуренция в шоу-бизнесе высока, и старые методы продвижения уже не работают так, как раньше.