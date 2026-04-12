Певец Прохор Шаляпин сравнил народные хоры с попсой

Артист считает, что через 100 лет все забудут продюсеров "с приветом", а народные коллективы будут существовать и вдохновлять новые поколения

12 апреля 2026, 17:02, ИА Амител

Прохор Шаляпин / Фото: vk.com/shalyapin_official

Прохор Шаляпин в беседе с Пятым каналом высказался о народных хорах. Артист уверен, что они не потеряют актуальности никогда — в отличие от сегодняшних поп-звезд и их продюсеров.

«Я вас уверяю, всех забудут, все забудется, а эти хоры и коллективы будут существовать через 100 лет. Мы, наверное, уже не будем смотреть. Но кто-то после нас будет и подумает: "Как круто. Вот это да". И будет подражать и копировать. А не наши все эти продюсеры с приветом», — заявил певец.

По его мнению, народные хоры несут в себе традиции, культуру и собранность — в отличие от многих современных исполнителей. Шаляпин подчеркнул, что не против откровенных образов на сцене, но у всего есть возрастные рамки.

«Если это молоденькая девочка Клава Кока, Валя Карнавал — это одна история. Но когда тебе перевалило "за", показывать одно место уже неприлично», — пояснил артист.

Народные хоры Шаляпин назвал фундаментом российской культуры. Он напомнил, что такие коллективы с успехом гастролируют по миру, и иностранцы принимают их "на ура", даже не понимая языка.