31 человек: в Бийске прошла вторая отправка мобилизованных

27 сентября в Бийске состоялась вторая отправка призывников в рамках частичной мобилизации. Как сообщает «Бийский рабочий», всего горожане проводили 31 мобилизованного, среди которых семь решили пойти добровольцами.

Известно, что бийчан увезли в Омск, куда планируют отправить ещё две группы призывников. В прошлый раз, 25 сентября, туда направились 15 жителей города. Сколько всего планируют призвать в рамках частичной мобилизации в Бийске — неизвестно.

Бывает, что повестки получают и члены одной семьи. Такой случай произошёл с двумя бийчанами.

«Мы с братом вместе идём. Случайно получилось, что нас вместе призвали. Я проходил службу в Забайкалье, а младший только в мае пришёл с армии», — отметил горожанин.

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Общество Стало известно, сохранят ли за мобилизованными рабочие места в Алтайском крае

Ранее начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура рассказала о том, сохранят ли рабочие места за теми жителями Алтайского края, которые попали под частичную мобилизацию.