НОВОСТИПроисшествия

80-летний пешеход погиб в результате ДТП на Алтае

Пенсионера доставили в больницу, но через несколько часов он скончался

27 декабря 2022, 15:44, Никита Черников

Фото: 04.мвд.рф
Фото: 04.мвд.рф

В Горном Алтае 80-летний пешеход попал под колёса автомобиля и через несколько часов скончался в больнице, сообщили в МВД республики.

Авария случилась 26 декабря около 18:43 в селе Усть-Кан на улице Ленинской.

34-летний водитель Toyota Camry сбил пожилого человека, когда тот переходил дорогу вне перехода, но в зоне видимости автомобилиста.

«В результате ДТП пожилой сельчанина был экстренно доставлен в Усть-Канскую районную больницу, где через несколько часов скончался от полученных травм», — рассказали в ведомстве.

Комментарии 0

    Ничего не найдено.
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров