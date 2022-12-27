80-летний пешеход погиб в результате ДТП на Алтае
Пенсионера доставили в больницу, но через несколько часов он скончался
27 декабря 2022, 15:44, Никита Черников
Фото: 04.мвд.рф
В Горном Алтае 80-летний пешеход попал под колёса автомобиля и через несколько часов скончался в больнице, сообщили в МВД республики.
Авария случилась 26 декабря около 18:43 в селе Усть-Кан на улице Ленинской.
34-летний водитель Toyota Camry сбил пожилого человека, когда тот переходил дорогу вне перехода, но в зоне видимости автомобилиста.
«В результате ДТП пожилой сельчанина был экстренно доставлен в Усть-Канскую районную больницу, где через несколько часов скончался от полученных травм», — рассказали в ведомстве.
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