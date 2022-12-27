80-летний пешеход погиб в результате ДТП на Алтае

Пенсионера доставили в больницу, но через несколько часов он скончался

27 декабря 2022, 15:44, Никита Черников

Фото: 04.мвд.рф

В Горном Алтае 80-летний пешеход попал под колёса автомобиля и через несколько часов скончался в больнице, сообщили в МВД республики.

Авария случилась 26 декабря около 18:43 в селе Усть-Кан на улице Ленинской.

34-летний водитель Toyota Camry сбил пожилого человека, когда тот переходил дорогу вне перехода, но в зоне видимости автомобилиста.