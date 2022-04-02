Асфальт провалился возле барнаульского ТЦ «Волна»

На подъезде к торговому центру «Волна» на улице Власихинской в Барнауле провалился асфальт. Яма образовалась не на проезжей части — дорожное полотно обвалилось над сетями коммуникаций.

Как рассказали в мэрии, на место выехали дорожники, которые огородят участок сигнальной лентой. В понедельник, 4 апреля, эксперты проведут осмотр и выяснят, из-за каких сетей произошёл провал.

После этого дорожники будут проведены работы по восстановлению дорожного полотна.

UPD. В мэрии Барнаула сообщили, что провал произошёл на месте технического присоединения тепловых сетей к строящемуся дому. Завтра подрядчик приступает к восстановительным работам.