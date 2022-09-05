Число погибших при восхождении на Ключевскую Сопку выросло до восьми

Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае увеличилось с шести до восьми человек, сообщили ТАСС в правительстве региона.

Напомним, всего группа путешественников насчитывала 12 человек — десять туристов и два гида. Они отправились в 10-дневный поход 30 августа. 3 сентября при восхождении на вулкан на высоте более 4000 метров несколько человек упали. По данным Baza, четверо погибли сразу, ещё двое скончались через несколько часов. Среди них — 31-летний житель Камня-на-Оби. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«Количество погибших увеличилось до восьми. Люди были промокшими, мы уже советовали гидам снять одежду с ранее погибших, но, к сожалению, люди не пережили ночь», — рассказали в правительстве региона.

Спасательную операцию осложняет плохая погода в горах — вертолёт с медиками и спасателями предпринимает уже четвёртую попытку добраться до выживших.