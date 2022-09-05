Число погибших при восхождении на Ключевскую Сопку выросло до восьми

Среди них — житель Алтайского края

5 сентября 2022, 07:45, Никита Черников

Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае увеличилось с шести до восьми человек, сообщили ТАСС в правительстве региона.

Напомним, всего группа путешественников насчитывала 12 человек — десять туристов и два гида. Они отправились в 10-дневный поход 30 августа. 3 сентября при восхождении на вулкан на высоте более 4000 метров несколько человек упали. По данным Baza, четверо погибли сразу, ещё двое скончались через несколько часов. Среди них — 31-летний житель Камня-на-Оби. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«Количество погибших увеличилось до восьми. Люди были промокшими, мы уже советовали гидам снять одежду с ранее погибших, но, к сожалению, люди не пережили ночь», — рассказали в правительстве региона.

Спасательную операцию осложняет плохая погода в горах — вертолёт с медиками и спасателями предпринимает уже четвёртую попытку добраться до выживших.

Операция по спасению туристов на Камчатке, где погиб житель Алтайского края, осложняется плохой погодой

Операция по спасению туристов на Камчатке, где погиб житель Алтайского края, осложняется плохой погодой

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