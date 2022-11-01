Эксперты выяснили, почему шестимесячная девочка из Барнаула умерла после пластической операции

Специалисты Росздрава провели проверку после смерти шестимесячной девочки из Барнаула. Она скончалась после пластической операции по исправлению заячьей губы.

Четыре дня ребёнок провёл в реанимации, после чего скончался. Данные, которые указали в свидетельстве о смерти, не убедили маму девочки. Она решила инициировать расследование.

Следователи возбудили уголовное дело без указания конкретного врача, а представители Росздрава провели проверку, в ходе которой обнаружили ряд нарушений.

Первым полученным документом женщина поделилась с «КП-Новосибирск».

Представители Росздрава считают, что врачи в документах указали не всю потерянную кровь, а эти данные очень важны для дальнейшего лечения. Также после операции у девочки произошло смещение кислотно-щелочного баланса, что критично для ребёнка.

Эксперты считают, что врачи недостаточно контролировали анализы крови девочки и назначили ей препарат, который мог ухудшить сложившуюся ситуацию.

Церебральная дисфункция и отёк головного мозга могли стать последствием неправильного лечения.

В Москве готовится вторая проверка.