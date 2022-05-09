Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода в Барнауле
Авария случилась в ночь на 9 мая
9 мая 2022, 11:26, Никита Черников
Водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода в Барнауле в ночь на 9 мая, сообщает «Инцидент Барнаул».
По информации очевидца, инцидент случился в районе здания № 127б по улице Власихинской. По предварительным данным, потерпевший скончался на месте.
Причины и обстоятельства ДТП пока неизвестны.
Ранее в Республике Алтай в аварии погиб глава Улаганского района. Чиновник не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево.
Комментарии
Новости партнеров