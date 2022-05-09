Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода в Барнауле

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода в Барнауле в ночь на 9 мая, сообщает «Инцидент Барнаул».

По информации очевидца, инцидент случился в районе здания № 127б по улице Власихинской. По предварительным данным, потерпевший скончался на месте.

Причины и обстоятельства ДТП пока неизвестны.

Ранее в Республике Алтай в аварии погиб глава Улаганского района. Чиновник не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево.