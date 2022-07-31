Маршрутка врезалась в забор частного дома в алтайском городе

В Рубцовске маршуртное такси въехало в забор частного дома, сообщает «Инцидент Рубцовск».

Авария случилась 31 июля на Новоегорьевском тракте рядом с улицей Полевой.

На месте происшествия работали полицейские и сотрудники скорой помощи. О пострадавших и обстоятельствах происшествия не уточняется.

Напомним, 31 июля на площади Октября в Барнауле в результате ДТП перевернулся ВАЗ.