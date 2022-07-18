На Алтае медведь напугал грибников: подошел к машине и встал на задние лапы

Житель Алтайского края рассказал amic.ru, что в районе Правдинского водохранилища, где обычно много грибников и рыбаков, ходит голодный медведь.

Накануне в паблике «Грибники Барнаула и Алтайского края» появилось сообщение, что возле поселка Правда к грибникам вышел медведь.

Как пояснил автор сообщения Александр, хищника встретили друзья его родственников.

«Пожилые муж с женой были в районе водохранилища, где поля и колки, и встретили медведя. Уже возвращались к машине, а он ходил от них в тридцати метрах. Они в машину сели, медведь на лапы встал», — рассказал Александр.

Мужчина решил предупредить об опасности жителей края, приезжающих к водохранилищу порыбачить и собрать грибы.

«Я сам охотник и рыбак, и меньше всего хотелось бы встретить медведя. Думаю, что он хочет есть, а есть ему там нечего, и при любой возможности он кого-нибудь съест», — предположил Александр.

Он также подчеркнул, что встретить медведя в тех местах — редкий случай.

Правдинское водохранилище расположено в 30 км к северо-западу от Барнаула — вблизи поселка Правда в Первомайском районе.