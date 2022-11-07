На Алтае неопытного водителя осудили за смертельное ДТП на Рождество с пятью пострадавшими

В Алтайском крае вынесли приговор в отношении водителя, который 7 января 2022 года вылетел на соседнюю полосу под встречный автомобиль, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, ДТП произошло на 41-м километре автодороги Барнаул — Павловск — граница с Новосибирской областью. 21-летний водитель Nissan Almera двигался со стороны села Шелаболиха в сторону Камня-на-Оби, выехал на встречную полосу и встал поперёк дороги.

«Осуждённый совершил манёвр обгона впереди идущего грузового автомобиля, не удостоверившись в безопасности данного манёвра. В результате выехал на полосу встречного движения, по которой в противоположном направлении двигались два автомобиля. Первому автомобилю удалось объехать машину виновного, затем с ним столкнулся второй — Renault Duster», — рассказали в ведомстве.

Удар пришёлся на заднюю пассажирскую дверь, возле которой находилась 23-летняя погибшая. Травмы различной степени тяжести получили осуждённый и ещё одна его пассажирка — 18-летняя девушка. В Renault Duster пострадали трое пассажиров: 18-летняя девушка, 16-летний парень и 46-летняя женщина.

«Причиной совершения данного преступления явился небольшой водительский опыт осуждённого, который составлял три месяца, а также пренебрежение правилами дорожного движения», — уточнили в прокуратуре.

Водителя отправили на три года в колонию-поселение за «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Также суд одобрил взыскание компенсации морального вреда в размере 700 000 рублей.