Очевидцы: смертельная авария произошла на Змеиногорском тракте

Жёсткое ДТП произошло на Змеиногорском тракте. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».

По информации пользователей, водитель BMW на большой скорости выехал на полосу встречного движения, где врезался в другую иномарку. Сообщается, что мужчина за рулём немецкого автомобиля мог быть пьян.

Обе машины получили серьёзные повреждения. Как пишут очевидцы, одна женщина в результате ДТП погибла.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что на алтайской трассе автомобиль улетел в кювет после аквапланирования.