Очевидцы: смертельная авария произошла на Змеиногорском тракте
Водитель BMW на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в иномарку
20 мая 2022, 12:37, Илья Звягинцев
Жёсткое ДТП произошло на Змеиногорском тракте. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».
По информации пользователей, водитель BMW на большой скорости выехал на полосу встречного движения, где врезался в другую иномарку. Сообщается, что мужчина за рулём немецкого автомобиля мог быть пьян.
Обе машины получили серьёзные повреждения. Как пишут очевидцы, одна женщина в результате ДТП погибла.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что на алтайской трассе автомобиль улетел в кювет после аквапланирования.
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