Осужденный спас тонущего ребенка на реке Обь в Барнауле

Осужденный в Алтайском крае спас тонущего ребенка на Оби в Барнауле. Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН России, в этот день приговоренному к исправительным работам Владимиру Т. был разрешен краткосрочный выезд за пределы исправительного центра.

Находясь неподалеку от реки, он услышал крик женщины и, не раздумывая, бросился на помощь. Как выяснилось позже, там отдыхала семья с двумя детьми. Отец вместе с семилетним сыном купались, однако внезапно начали тонуть.

На крики матери о помощи прибежали двое мужчин, в том числе и осужденный. Они помогли ребенку выбраться на берег, однако отца мальчика спасти не удалось.

«На моем месте любой бы так сделал. Тем более, это же ребенок, как можно пройти мимо», — заявил Владимир.

Как заявило руководство УФИЦ ЛИУ-1, осужденный характеризуется положительно, не нарушает правила внутреннего распорядка исправительного центра, работает сварщиком на предприятии группы компаний «СОЮЗ». За смелый поступок осужденный был поощрен правами начальника УФИЦ ЛИУ-1.