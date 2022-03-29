Пенсионерка из Барнаула захотела разбогатеть и отдала псевдоброкерам 126 тысяч рублей

64-летняя жительница Барнаула перечислила псевдоброкерам 126 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанка рассказала, что нашла в интернете рекламу о доступном заработке на инвестициях на бирже. Перейдя по ссылке, она зарегистрировалась на платформе, после чего с ней связался мужчина, который представился куратором. Незнакомец убедил пенсионерку вносить деньги для осуществления торгов.

«В течение нескольких месяцев женщина поддерживала связь со злоумышленниками, которые утверждали, что в дальнейшем все денежные средства будут приумножены в разы. Таким образом потерпевшая регулярно переводила свои накопления, в том числе специально взятый под эту цель кредит, на различные банковские счета. Спустя некоторое время женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».