Первого замглавы ГУФСИН Новосибирской области уволили из-за утраты доверия

В Новосибирской области из-за утраты доверия уволили первого замглавы ГУФСИН Евгения Попова. Об этом сообщает «Сиб.фм».

Отмечается, что ранее Попов занимал аналогичную должность в Алтайском крае, а также работал на посту главы ГУФСИН в Ярославской области.

По информации издания, Попов нарушил ФЗ «О противодействии коррупции» в части конфликта интересов. Подробности нарушения, которое привело к его увольнению, не приводятся.

Решение об увольнении Евгения Попова подписано 14 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Барнауле приступили к рассмотрению уголовного дела за превышение должностных полномочий в отношении бывшей главы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.

По информации следствия, она взяла копии материалов дела, хотя не имела на это права, а также рассказала подозреваемому о планируемом обыске.