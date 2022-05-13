В Барнауле начали слушания по уголовному делу против экс-главы Новосибирского областного суда

В Барнауле приступили к рассмотрению уголовного дела за превышение должностных полномочий в отношении бывшей главы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Об этом сообщает «РБК Новосибирск».

Первое заседание состоялось сегодня, 13 мая. Участвующим в деле разъяснили их права и обязанности. После объявили перерыв, так как Шатовкину неправильно проинформировали о дате проведения. Следующей заседание пройдет 31 мая.

По версии следователей, в 2018 году в одном из районных судов судья взяла копии документов о возбуждении уголовного дела в отношении одного из чиновников, при этом правовых оснований для этого не было. Дальше она рассказала о планируемом обыске подозреваемому, что позволило ему скрыть улики.

Шатовкина же утверждает, что у следствия нет необходимых доказательств, и ссылалась на конфликт интересов из-за ее бывшей должности. Чтобы обеспечить объективность рассмотрения дела, прокуратура потребовала территориально перенести суд из Новосибирска.