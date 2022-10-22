Подросток погиб в результате обстрела города Щебекино в Белгородской области
Следователи возбудили уголовное дело по данному факту
22 октября 2022, 21:27, Илья Звягинцев
В результате обстрела города Щебекино в Белгородской области погиб 16-летний подросток. Об этом сообщили в СК.
Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по данному факту.
Ранее власти Белгородской области заявили о том, что в результате обстрела погибли два человека. Личность второго погибшего не названа.
Также сообщалось, что около 15 тысяч человек остались без света. На ремонт энергетикам потребуется пять-шесть часов.
Два человека погибли в результате обстрела города Щебекино в Белгородской области
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