Подросток погиб в результате обстрела города Щебекино в Белгородской области

В результате обстрела города Щебекино в Белгородской области погиб 16-летний подросток. Об этом сообщили в СК.

Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

Ранее власти Белгородской области заявили о том, что в результате обстрела погибли два человека. Личность второго погибшего не названа.

Также сообщалось, что около 15 тысяч человек остались без света. На ремонт энергетикам потребуется пять-шесть часов.