Водитель грузовика не справился с управлением и протаранил семь машин в Вологодской области, сообщил губернатор Олег Кувшинников в Telegram.

Авария случилась 20 августа в Кирилловском районе на 108-м километре трассы Вологда — Медвежьегорск на мосту через Кишемский канал.

Фото: t.me/KuvshinnikovLive

В результате столкновения все автомобили загорелись, а мост оказался перекрыт в обе стороны.

По предварительным данным, один человек погиб, семеро обратились за медпомощью, трое госпитализированы.

Ранее в августе в Омской области в результате ДТП с трактором погибли четверо человек, в том числе две маленькие девочки.