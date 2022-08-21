Фура протаранила семь машин на российской трассе — все автомобили загорелись
В аварии погиб один человек, ещё семеро пострадали
21 августа 2022, 13:17, Никита Черников
Водитель грузовика не справился с управлением и протаранил семь машин в Вологодской области, сообщил губернатор Олег Кувшинников в Telegram.
Авария случилась 20 августа в Кирилловском районе на 108-м километре трассы Вологда — Медвежьегорск на мосту через Кишемский канал.
Фото: t.me/KuvshinnikovLive
В результате столкновения все автомобили загорелись, а мост оказался перекрыт в обе стороны.
По предварительным данным, один человек погиб, семеро обратились за медпомощью, трое госпитализированы.
Ранее в августе в Омской области в результате ДТП с трактором погибли четверо человек, в том числе две маленькие девочки.
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