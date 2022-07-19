«Полчаса погони». Подробности задержания в Барнауле молодых людей, простреливших ногу парню

Троих молодых жителей Барнаула, устроивших утром 17 июля конфликт со стрельбой, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, сообщает региональное управление ведомства.

Напомним, молодые люди напали на парня с девушкой и выстрелили ему в ногу. На следующий день алтайское МВД сообщило о задержании трех человек.

В Росгвардии уточнили, что злоумышленников удалось поймать «спустя тридцать минут погони».

«Группа задержания получила ориентировку на транспортное средство, в котором находились участники уличной драки. Заметив разыскиваемый автомобиль, сотрудники потребовали остановиться, но злоумышленники только увеличивали скорость и пытались скрыться. В городе объявили план „Перехват“. На помощь вызвали дополнительные патрульные экипажи», — говорится в сообщении.

Задержали трех человек — 1998, 2000 и 2001 годов рождения, которых передали полиции для разбирательства.

Кстати, как отметил пострадавший, которому выстрелили в ногу, к нему подошли четыре человека. По его словам, они также хотели выстрелить девушке в живот, но не получилось.