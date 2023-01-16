Скончался пожарный, впавший в кому после тушения ТЦ "Успех" в Барнауле

Спасатель отравился продуктами горения и получил ожоги дыхательных путей

16 января 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле скончался пожарный, пострадавший во время тушения возгорания в ТЦ "Успех", рассказал источник amic.ru.

"Скончался в воскресенье, 15 января", – сообщил собеседник.

Напомним, пожар произошёл ночью 9 января – на третьем этаже загорелся склад с резиной. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. При тушении пострадал пожарный – отравился продуктами горения и получил ожоги дыхательных путей, его состояние оценили как тяжёлое, он находился в коме в отделении токсикологии БСМП № 2.

Ранее сообщили, что пожарные на третьем этаже проверяли помещения на наличие людей, в это время произошёл выброс пламени. Температура подскочила до 900 градусов, у скончавшегося спасателя, который шёл первым, расплавилась маска.