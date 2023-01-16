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Скончался пожарный, впавший в кому после тушения ТЦ "Успех" в Барнауле

Спасатель отравился продуктами горения и получил ожоги дыхательных путей

16 января 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле скончался пожарный, пострадавший во время тушения возгорания в ТЦ "Успех", рассказал источник amic.ru.

"Скончался в воскресенье, 15 января", – сообщил собеседник.

Напомним, пожар произошёл ночью 9 января – на третьем этаже загорелся склад с резиной. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. При тушении пострадал пожарный – отравился продуктами горения и получил ожоги дыхательных путей, его состояние оценили как тяжёлое, он находился в коме в отделении токсикологии БСМП № 2.

Ранее сообщили, что пожарные на третьем этаже проверяли помещения на наличие людей, в это время произошёл выброс пламени. Температура подскочила до 900 градусов, у скончавшегося спасателя, который шёл первым, расплавилась маска.

 

Комментарии 8

  • Как так, что пожарные должны были проверять наличие людей?! Здание, получается, не охранялось, неизвестно, что там происходило? И это после пожара на Шинном!!!
    16 января, Гость   Ответить
  • Соболезнования родным и близким. Вечная память"
    16 января, Гость   Ответить
  • Соболезнования родным и близким...Вечная память.
    16 января, Гость   Ответить
  • Что за маски такие которые плавятся?
    16 января, Гость   Ответить
  • Гость, надо было стальную?
    16 января, Гость   Ответить
  • И здесь есть герои
    16 января, Гость   Ответить
  • Искренне жалко пожарного, пухом земля.
    16 января, Гость   Ответить
  • Не понимаю зачем при тушении сарая надо было рисковать человеческой жизнью. Эта сараюга специально построена на окраине города, можно было подождать пока она сгорит полностью, снести ее и построить на этом месте жилые высотки. Я жил на Взлетной-Попова в начале 90-х, от моего дома до этого места была пустая степь и все думали, что в этом месте продолжат строить жилые дома (вдоль Попова), но из-за кризиса строительство прекратилось и вместо домов вдоль Попова появились сарайки - гаражи, автоцентры и т.д. Торговые центры типа Ленты, Москва, Европа построены были точно также - вместо жилого сектора.
    16 января, Гость   Ответить
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