Пожарный впал в кому после тушения ТЦ «Успех» в Барнауле

Состояние огнеборца оценивают как тяжёлое

09 января 2023, 15:01, Никита Черников

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пострадавший во время тушения барнаульского ТЦ «Успех» боец пожарной охраны находится в коме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы краевых Минздрава и МЧС.

Мужчина отравился продуктами горения и получил ожоги дыхательных путей в результате выброса пламени. Сейчас он находится в отделении токсикологии Больницы скорой медицинской помощи № 2.

«Его состояние оценивается как тяжёлое, он находится в коме и подключён к аппарату ИВЛ», — пишет агентство.

В ночь на 9 января в барнаульском ТЦ «Успех» загорелся склад автомобильной резины. Площадь пожара на момент локализации составляла около 500 квадратных метров. Открытое горение потушили уже рано утром. Пострадал один человек — боец пожарной охраны. Причину случившегося выясняют специалисты.