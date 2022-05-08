Сибирь в огне. В каких регионах бушуют мощные пожары и как с ними обстоят дела в Алтайском крае

В Западной Сибири уже несколько дней бушуют страшные природные пожары. Выгорают тысячи гектаров леса, а без крыши над головой остаются сотни и тысячи людей. Наиболее напряжённая обстановка наблюдается в Кузбассе, Хакасии и Красноярском крае. Рассказываем, насколько пострадали от стихии эти регионы, а также как с пожарами обстоят дела в Алтайском крае.

Красноярский край

Наиболее напряжённая ситуация с пожарами наблюдается в Красноярском крае. Осложняет всё штормовой ветер, из-за которого пламя по региону разносится очень быстро. По данным ТАСC, сейчас там горит почти 1 тысяча га леса. На 07:00 8 мая в Красноярском крае действовал 21 лесной пожар на площади 957 га. В тушении участвовали 384 человека и 80 единиц техники, сообщили агентству в пресс-службе правительства региона.

За субботу, 7 мая, из-за неосторожного обращения с огнём и замыканий, вызванных аномальным ветром, случилось 273 пожара в 18 муниципальных образованиях. Огонь уничтожил или повредил 518 домов, 309 строений и 61 автомобиль. Пострадали от стихии 19 человек, 14 из которых потребовалась госпитализация, из них — шестерым пожарным. В сёлах Талажанка и Никольск погибли пять человек, ещё два — в Ачинске.

Фото: mchs. fun

Согласно карте пожаров, наиболее напряжённая обстановка наблюдается рядом с Красноярском, в Ачинске и у границ с Хакасией и Кузбассом. Власти при этом отмечают, что ситуация находится под контролем. В 52 районах действует особый противопожарный режим, а в целом по краю вчера объявили режим ЧС.

Бороться с огнём в регионе отправились пожарные из Алтайского края. Кроме того, президент Владимир Путин поручил оказать помощь родственникам погибших во время пожаров в Красноярском крае, а также тем, кто потерял жильё.

Кемеровская область

При пожарах в Тяжинском округе Кузбасса погибло четыре человека и сгорело 143 постройки, пишет NGS42. Так, в посёлках Итатский и Изындаево пожары начались ещё утром 7 мая — огонь потушили только сегодня приблизительно в 7 часов утра. В тушении были задействованы 85 человек и 28 единиц техники. Всего за сутки в трёх округах Кузбасса сгорели 98 домов, отмечает издание, ссылаясь на пресс-службу федерального Министерства ЧС.

По данным ТАСС, все четверо погибших накануне — жители посёлка Итатский. Среди жертв пожара — один ребёнок. «В поселке Итатский [Тяжинского района] погибли четыре человека, один из которых, по предварительным данным, ребёнок. Их личности сейчас устанавливаются», — сказал источник агентства в экстренных службах.

Республика Хакасия

Режим ЧС 6 мая из-за пожаров также ввели в Абакане, сообщается на официальном портале администрации города. Такое решение местные власти приняли в связи с пожаром на горе Самохвал в садовых обществах «Южное», «Саяны» и «Строитель». Ликвидировать пламя удалось только сегодня утром, 8 мая.

«Горели сухая трава и постройки на общей площади 225 га. Травмировано два человека. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц», — сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Хакасия.

В ведомстве также отмечали, что тушение пожара существенно осложнял сильный ветер, скорость которого при порывах достигала 16 метров в секунду. В тушении пожара 7 мая участвовало 75 человек 24 единицы техники. По данным МЧС России, огненной стихией был повреждён 531 садовый участок и 30 нежилых строений.

Алтайский край

В Алтайском крае ситуация с возгораниями тоже тяжёлая, однако по-настоящему масштабных пожаров в регионе ещё не происходило. Так, за минувшие сутки, 7 мая, в регионе потушили 88 пожаров, 10 из них — в жилом секторе, в Барнауле также ликвидировали 10 пожаров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

С 12 апреля в крае объявлен пожароопасный сезон, а с 27 апреля — действует особый противопожарный режим. В этот период жителям края запрещается посещать леса, использовать фейерверки, разводить костры, а также проводить пожароопасные работы в ряде мест. Нарушителям грозят крупные штрафы.