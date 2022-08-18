Следователи взялись за уголовное дело об избиении и истязании 11-летнего ребенка в Барнауле

По версии правоохранителей, родной отец ребенка избил его, а после прикрепил к его ноге цепь с тяжелой гирей. Спасти его удалось благодаря обращению бабушки в полицию

18 августа 2022, 17:07

Следователи СУ СКР по Алтайскому краю приняли к производству уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»), возбужденное прокуратурой после избиения отцом 11-летнего сына в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 14 августа 2022 года 36-летний мужчина в своем доме избил мальчика, а после прикрепил к его ноге цепь с тяжелой гирей. Ребенка изъяли из семьи после того, как бабушка обратилась с заявлением в полицию.

«В ходе предварительного следствия следователям СК предстоит установить обстоятельства произошедшего, а так же иные факты противоправных деяний со стороны отца ребенка. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, причиной истязания ребенка могла стать незакрытая ребенком дверь. Кроме того, его недавно якобы наказывали «хлебом и водой» за то, что он ушел купаться без разрешения.

У мальчика диагностированы сотрясение, гематомы на голове и теле, ссадины и след от цепи на ноге.

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